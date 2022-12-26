McDonald’s в Беларуси сменил название

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McDonald’s в Беларуси стал называться иначе - все бывшие заведения данной сети переписаны в Торговом реестре. О том, что заведения больше не будут работать по западной франшизе в Беларуси, стало известно 11 ноября.

Сейчас все заведения числятся как "КСБ Виктори Рестораны" (кроме двух летних площадок), пишет Sputnik Беларусь. Ранее бренд "Макдональдс" (McDonald’s) в реестре был закреплен только за ресторанами на Логойском тракте в Минске и на улице Октябрьской революции в Бресте.

Издание предполагает, что первые три буквы "КСБ" расшифровываются как Кайрат Советаевич Боранбаев - казахстанский собственник юрлица. Данных о том, продал ли он свою белорусскую фирму, пока нет.

В первой половине ноября "КСБ Виктори Рестораны" и их партнеры из "Вкусно - и точка" заявили о переходе на российскую франшизу. Однако торговую марку "Вкусно - и точка" сеть пока не использует.

Напомним, незадолго до планируемого перехода президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не жалеет об уходе McDonald’s из республики.

Что же касается Кайрата Боранбаева - казахстанского предпринимателя арестовали в марте этого года. В АФМ сообщали, что в его отношении расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

В конце сентября стало известно, что расследование дела в отношении Боранбаева завершено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002995-mcdonalds-v-belarusi-smenil-nazvanie/