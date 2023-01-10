Может ли McDonald's вернуться в Казахстан

Ресторан McDonald's. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Food Solutions KZ Асет Машанов в кулуарах суда по делу Кайрата Боранбаева рассказал, каковы шансы бренда McDonald's вернуться на рынок Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, связана ли остановка деятельности сети McDonald's с уголовным делом в отношении Кайрата Боранбаева.

"Насколько мне известно, это никак не связано. Конечно, нужно узнать это у глобальной корпорации McDonalds, но, насколько мне известно, это никак не связано с этим делом", - отметил в ответ Асет Машанов.

Он заявил, что основная причина сначала приостановления, а затем решения о прекращении деятельности бренда McDonald's в Казахстане - это сбои поставок.

"От многих факторов зависит (возвращение McDonald's - прим.ред.). Я на этот вопрос точно ответить не могу, так как это решает глобальная корпорация. Это зависит от текущей геополитической ситуации.

Она как разрешится, наверное, эти факторы тоже каким-то образом повлияют на восстановление прежней системы поставок и тогда будет решаться этот вопрос. Мы не исключаем, но точно на него ответить я не могу, потому что я не компетентен", - добавил Асет Машанов.

Между тем, по его словам, сейчас важно развитие местных поставщиков. Но на это, отметил он, может уйти несколько лет.

"Но все равно абсолютно все поставки невозможно в Казахстане локализовать: рынок Казахстана не имеет таких объемов. Наименований очень много. Но если хотя бы покрыть основные потребности, то... мы занимаемся сейчас развитием локального бренда.

Наша задача сейчас возобновить работу ресторанов под новым брендом, возможно, сейчас без бренда, но позже под новым брендом, потому что мы обеспечиваем порядка 2 тысяч рабочих мест", - резюмировал Асет Машанов.

Напомним, работу ресторанов McDonald's приостановили в Казахстане в ноябре прошлого года из-за проблем с поставками.

После этого глава Министерства торговли и интеграции Серик Жумангарин пообещал выяснить причину приостановки работы заведений McDonald's в стране. Вскоре он подтвердил, что есть проблемы с импортом продукции.

В начале января издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может уйти с казахстанского рынка из-за проблем с поставками. Через некоторое время это подтвердила сама компания.

Закрытие ресторанов прокомментировали также в Министерстве сельского хозяйства.

Один из жителей Костаная после новости о закрытии возложил траурный венок к зданию одного из заведений McDonald's. Его задержали за мелкое хулиганство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004791-mozhet-li-mcdonalds-vernutsya-v-kazahstan/