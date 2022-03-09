McDonald’s временно закрывает все рестораны в России

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s временно закрывает все свои 850 ресторанов в России. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на открытое письмо гендиректора компании Криса Кемпчински к сотрудникам.

В письме указано, что, несмотря на закрытие, компания продолжит платить своим сотрудникам заработные платы - в России в сети ресторанов работает 62 тыс. человек.

Кроме того, McDonald’s закрывает 100 ресторанов в Украине. Работникам этих заведений также продолжат выплачивать зарплату.

Кемпчински заявил, что компания "не может игнорировать страдания людей в Украине".

Он также отметил, что сейчас сложно предположить, когда компания возобновит свою работу в России. По словам Кемпчински, из-за веденных санкций McDonald’s столкнулся со сбоями в поставке продуктов.

Ранее в России прекратили работу платежные системы PayPal, Visa и Mastercard.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959766-mcdonalds-vremenno-zakryvaet-vse-restorany-v-rossii/