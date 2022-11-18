"Слава тебе, господи!": Лукашенко об уходе McDonald’s из Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии чествования передовиков агропромышленного комплекса страны высказался об уходе из Беларуси популярной сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. Его слова приводит официальный сайт президента РБ.

"Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи (да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего), стали ахать и охать: "Ах, McDonald’s уходит". Я думаю: слава тебе, господи, что хоть уходит! Но только место McDonald’s, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Как пишет агентство УНИАН, теперь рестораны быстрого обслуживания McDonald's в Беларуси будут работать под брендом "Вкусно - и точка". Этот бренд ранее заменил McDonald's и в России.

Компания начнет работу под новым брендом в течение нескольких недель, говорится в заявлении компании "Вкусно - и точка".

"Мы сохраним все рабочие места, продолжим предлагать гостеприимный сервис, разнообразное меню, любимый вкус блюд и высокое качество продукции по доступным ценам, к которым привыкли наши гости", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что они завершают процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением "КСБ Виктори Рестораны".

Напомним, несколько дней назад рестораны McDonald's временно приостановили свою работу и в Казахстане. Причиной в компании назвали "ограничения в местных поставках".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997883-slava-tebe-gospodi-lukashenko-ob-uhode-mcdonalds-iz-belarusi/