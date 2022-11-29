Подробности приостановки работы McDonald's в Казахстане озвучил глава Минторговли

McDonald’s. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в кулуарах кабмина прокомментировал ситуацию с приостановкой работы ресторанов McDonald's в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

С 18 ноября сеть ресторанов McDonald’s в Казахстане временно приостановила работу всех своих заведений. В сообщении компании говорилось, что такое решение было принято из-за ограничений в местных поставках.

Неделю назад в кулуарах кабмина Серик Жумангарин пообещал журналистам выяснить, с чем связаны такие меры. Однако сегодня он заявил, что не может предоставить всю информацию, из-за того, что "то, что он получил, еще не согласовано с головным офисом".

"Большая часть продукции – порядка 1000 наименований, там используется различная продукция, – она импортировалась. Кое-что выпускалось у нас. Допустим, булочки выпускал "Байсерке-Агро". Поэтому там пока сейчас идет процесс перестройки.

Мы сказали руководству: "Какая помощь требуется от Министерства торговли и интеграции?" Я дал Комитету по техническому регулированию поручение – чем мы можем помочь по сертификации, побыстрее сделать. Работа в этом направлении идет", – отметил министр.

При этом он заверил, что это не связано с разбирательствами в отношении Боранбаева.

"Да нет, я думаю, что такого существенного? Он же акционер. Существенного влияния это не оказывает", – резюмировал Серик Жумангарин.

Отметим, что Кайрат Боранбаев был задержан в марте 2022 года. Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

На прошлой неделе Специализированный межрайонный следственный суд Астаны продлил арест бизнесмену еще на два месяца.

Напомним также, что в начале июля появились сообщения о том, что рестораны McDonald’s перестали работать в Казахстане. Люди жаловались, что не могли ни приобрести еду, ни оформить доставку.

Тогда представители MacDonald's сообщили, что "рестораны временно не работают по техническим причинам".

Добавим, что первый ресторан McDonald’s в Казахстане открылся 8 марта 2016 года в Астане. Казахстан стал юбилейной 120-й страной, где работают предприятия сети. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999354-podrobnosti-priostanovki-raboty-mcdonalds-v-kazahstane-ozvuchil-glava-mintorgovli/