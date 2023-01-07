Закрытие McDonald’s в Казахстане прокомментировали в Минсельхозе

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В Министерстве сельского хозяйства прокомментировали причины ухода сети ресторанов McDonald`s из Казахстана. Комментарий был опубликован на официальном сайте ведомства.

В Минсельхозе напомнили, что сеть ресторанов McDonald`s обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры. Но, в связи с уходом McDonald`s из России, возникла проблема с поставками сырья.

Как отметили в МСХ, представители McDonald`s были готовы перейти в перспективе на казахстанскую продукцию. Правительство в свою очередь было готово оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия.

"Однако внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определенное время. До перехода на местное сырье, по просьбе представителей McDonald`s правительство Казахстана было и сейчас готово оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов на территории страны. Заинтересованными госорганами был проведен ряд совещаний по этому вопросу.

В это время казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald`s, и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий", – сообщили в МСХ.

Однако, по информации министерства, в связи с закрытием McDonald`s, запланированный аудит не состоялся.

"Нужно отметить, чтобы стать поставщиком сырья или полуфабрикатов для компании McDonald`s, необходимо пройти сертификацию, предполагающую собой жесткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства: от кормов животных до упаковки. При этом гарантии, что компания выберет того или иного поставщика, – нет", – подчеркнули в Минсельхозе.

В МСХ также отметили, что Казахстан в полной мере обеспечивает внутренний рынок практически по всем видам мяса. По последним данным, в 2022 году произведено 1,06 млн тонн мяса, объемы выросли в среднем на 0,4% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост показало производство конины – на 4,3%, а также мяса птицы – на 3,1%.

"Привлечение инвестиций в АПК является одной из приоритетных задач страны. На сегодняшний день в сельскохозяйственной отрасли реализуются и находятся на стадии проработки 38 проектов с участием иностранных инвесторов общей стоимостью 3,6 млрд долларов, в том числе в животноводческой сфере", – заявили в министерстве.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может уйти с казахстанского рынка из-за проблем с поставками. Вчера же сеть ресторанов быстрого питания под управлением ТОО "Food Solutions KZ" официально объявила, что прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004482-zakrytie-mcdonalds-v-kazahstane-prokommentirovali-v-minselhoze/