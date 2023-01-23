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Бывшие рестораны McDonald’s открылись без названия в Алматы (фото)

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Бывший ресторан McDonald’s
Бывший ресторан McDonald’s. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бывшие рестораны McDonald’s открылись в Алматы, правда, на сей раз - без названия. Вместо вывески красуется надпись "Мы открыты", передает корреспондент NUR.KZ.

Новое название заведения пока не сообщается. Однако в компании обещают, что в скором времени оно будет оглашено.

Бывший ресторан McDonald’s
Бывший ресторан McDonald’s. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Известно лишь, что в ресторане сохранился стиль McDonald’s, стойки выдачи заказов, кассы и табло самообслуживания.

Сотрудницы ресторана стоят у стойки выдачи
Форма сотрудников. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сохранена та же форма у сотрудников, при этом логотип известного бренда зашит. Прежним остается и меню.

Сотрудницы ресторана стоят у стойки выдачи
Форма сотрудников. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рестораны открылись по пяти адресам. Корреспонденту NUR.KZ сообщили, что будут открыты в общей сложности 13 точек.

Сейчас рестораны работают по следующим адресам:

  • улица Толе би, 41, (угол улицы Кунаева);
  • Mega Alma-Ata, улица Розыбакиева, 247а;
  • улица Мустафина, 5а;
  • проспект Бухар Жырау (угол улицы Минина, 14/1);
  • улица Шевченко 85 А (угол проспекта Сейфуллина).
Бывший ресторан McDonald’s
Бывший ресторан McDonald’s. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем, в компании Food Solutions KZ сообщили, что в настоящее время проведены подготовительные работы, рестораны получили весь необходимый объем продукции и готовы к официальному открытию. Гостей ждут продукты высшего качества, вкусное и разнообразное меню, гостеприимный сервис и теплая атмосфера.

Весь персонал ресторанов, работавший на момент закрытия, сохранит свои рабочие места, заработную плату и другие условия труда в полном объеме. Работа ресторанов продолжится с соблюдением всех ранее принятых высоких стандартов качества и обслуживания, а также ценностями и принципами ведения бизнеса.

Еда лежит на столе
Заказ. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Это новая глава в жизни нашей компании. Мы собираемся постепенно открывать двери ресторанов для гостей в каждом городе присутствия. Мы намерены поддерживать наши позиции лидера в индустрии общественного питания. Выражаем искреннюю благодарность нашим сотрудникам, партнерам и государственным структурам, которые поддерживают нас. Пока рестораны откроются без названия, но в ближайшее время мы представим наше новое имя", - отметил генеральный директор ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов.

Люди ходят в ресторане
Бывший ресторан McDonald’s внутри. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Табло самообслуживания
Табло самообслуживания. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006342-byvshie-restorany-mcdonalds-otkrylis-bez-nazvaniya-v-almaty-foto/

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