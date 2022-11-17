McDonald's приостанавливает работу своих ресторанов в Казахстане

McDonald's. Иллюстративное фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images

Сеть заведений быстрого питания McDonald's временно приостанавливает работу своих ресторанов в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу McDonald’s.

"McDonald’s в Казахстане (ТОО "Food Solutions KZ") с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже", — рассказали в пресс-службе бренда.

Отмечается, что по стране работают 24 ресторана McDonald’s в таких городах, как Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда. В них трудится около двух тысяч человек.

Напомним, что в начале июля появились сообщения о том, что рестораны McDonald’s перестали работать в Казахстане. Люди жаловались, что не могли ни приобрести еду, ни оформить доставку.

Тогда представители MacDonald's сообщили, что "рестораны временно не работают по техническим причинам".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997658-mcdonalds-vremenno-priostanavlivaet-rabotu-svoih-restoranov-v-kazahstane/