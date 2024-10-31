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Гибель горняков на шахте им. Костенко: Генпрокуратура сообщила имена подозреваемых

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Шахта им.Костенко
Шахта им.Костенко. Фото : t.me/qarmet_news

Генеральная прокуратура обнародовала результаты расследования аварии на шахте им. Костенко в Карагандинской области, где погибли 46 горняков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Генпрокуратура сообщила о результатах расследования аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, имевшей место в конце октября прошлого года, где погибли 46 шахтеров (33 - от грубых анатомических разрушений костей скелета, 13 - от отравления угарным газом) и получили увечья 28.

Первоначальный взрыв (приведший к смерти 14 горняков), по данным ведомства, произошел от воспламенения метановоздушной смеси на участке добычи угля №6 лавы 48к3-запад, который повлек последующие многочисленные взрывы, образованные от возгорания угольной пыли по туннелям шахты (приведшие к гибели других 32 горняков). Дальность распространения взрывов составила порядка 6 км.

По результатам расследования установлено, что причинами пожара и взрыва явились:

1. В лаве 48к3-запад из-за возгорания газа метана, выделившегося из нижележащего пласта К2 из-за механической искры, вследствие удара и трения скребка об элементы скребкового конвейера;

2. Из-за взрыва в выработанном пространстве (не рабочая зона) лавы 48к3-запад метана смеси от распространения горения метана.

3. Вследствие взрывов метана смеси, приведения угольной пыли, находившейся в труднодоступных местах за крепью горных выработок во взвешенное состояние, с последующими взрывами газо-пылевоздушной смеси.

Выявлены также недостатки в организации работ на шахте:

1. Отсутствие необходимого производственного контроля со стороны инженерно-технического персонала участка №6 и руководителей шахты им.Костенко за опасными производственными факторами в лаве 48к3-запад;

2. Не доведение и не расследование руководством участка №6 и руководством шахты им.Костенко произошедших инцидентов в лаве 48к3-запад в сентябре 2023 года.

3. Отсутствие необходимого производственного контроля со стороны участка вентиляции и техники безопасности участка №6, участка конвейерного транспорта шахты им.Костенко за выполнением пыле-взрывозащитных мероприятий в закрепленных горных выработках.

4. Повышенная запыленность и загазованность воздуха вследствие взрывов и воздействии на пострадавших выделяемых продуктов горения в горные выработки и воздействия распространения ударной волны.

По результатам проведенного расследования к уголовной ответственности привлечены 10 подозреваемых лиц из числа руководителей шахты, 9 из них находятся под стражей:

1. Мустивко С.И. - директор шахты, обязан обеспечивать поддержание горных выработок в безаварийном состоянии, соблюдение персоналом шахты правил промышленной и противопожарной безопасности, своевременный ремонт оборудования и контролировать соблюдение технологии добычи угля;

2. Грознов Н.Н. - главный инженер шахты, обязан контролировать инженерное обеспечение производства, определять категорию шахты по газу, взрывчатости пыли, опасности пластов по внезапным выбросам, проверять состояние промбезопасности;

3. Еремин В.А. - заместитель  директора шахты по производству, обязан вести постоянный контроль за технологическими процессами, обеспечивать безопасную и надежную работу шахтного оборудования, организовывать устранение нарушений правил безопасности и технологий, проверять состояние промбезопасности и охраны труда;

4. Федоренко Д.Ю. - заместитель главного инженера по технике безопасности, обязан организовывать и контролировать работу по технике безопасности на шахте, проводить проверки состояния промбезопасности, выявлять недопустимые и опасные риски на шахте, курирует работу участка вентиляции;

5. Шишканов В.В. - начальник Участка вентиляции и техники безопасности, обязан обеспечивать надежность проветривания и газового режима в шахте, разрабатывать мероприятия по проветриванию, дегазации, газоотсосу, по борьбе с угольной пылью, предотвращению и локализации взрывов угольной пыли;

6.Пестряк В.Ю. - помощник начальника по пылевзрывозащите Участка вентиляции и техники безопасности, обязан обеспечивать своевременное проведение мероприятий по борьбе с угольной пылью и пылевзрывозащите;

7. Коптенков В.П. - начальник Участка №6, где началась авария, обязан поддерживать состояние проветривания, пылегазового режима, средств пожаротушения, спасения людей, обеспечивать полное выполнение мероприятий по борьбе с пылью, внезапным выбросам и подземным пожаром;

8. Габдушев Т.Х. - начальник участка конвейерного транспорта, обязан обеспечить пыле-взрывозащитные мероприятия на участке, уборку, осланцовку, увлажнение угольной пыли;

9. Гонноченко В.В. - заместитель главного инженера по проходке, в сентябре исполнял обязанности главного инженера, обязан контролировать инженерное обеспечение производства, определять категорию шахты по газу, взрывчатости пыли, опасности пластов по внезапным выбросам, проверять состояние промбезопасности;

10. Коцар Д.С. (подписка о невыезде) - главный механик шахты, признан в качестве подозреваемого по итогам расследования, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им не обеспечен контроль и надлежащее исполнение своих обязанностей по безопасному ведению горных работ на шахтном оборудовании.

Потерпевшими по делу признаны 74 человека, в том числе близкие родственники как погибших, так и выживших шахтеров.

"На сегодняшний день подозреваемые ознакомляются с материалами уголовного дела. В деле собраны более 120 томов материалов, видео следственных действий, аудиозаписи переговоров диспетчеров шахты, записи проведенных негласных следственных действий.

Согласно требованиям уголовно-процессуального закона орган расследования не вправе ограничивать подозреваемых во времени при ознакомлении с материалами дела. По окончанию ознакомления уголовное дело будет направлено в суд через надзирающего прокурора", - подытожили в надзорном органе.

ЧП на шахте имени Костенко

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября прошлого года.

В результате происшествия погибли 46 горняков - были опубликованы их имена и фотографии. Их детям назначили пособия и выплаты.

По факту ЧП Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Касым-Жомарт Токаев лично приезжал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

В начале декабря 2023 года в правительстве РК сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил имя нового инвестора АМТ - им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Позже стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" официально переименовали в QARMET.

В декабре МЧС опубликовало заявление, в котором указало, что в ходе расследования трагедии на шахте имени Костенко была установлена 100-процентная вина работодателя.

В тот же день в Генпрокуратуре заявили, что были задержаны и водворены в изолятор 7 подозреваемых в необеспечении мер безопасности при добыче угля, что привело к трагедии на шахте.

В начале января уже экс-глава МЧС Сырым Шарипханов сообщал, что комиссия установила 19 лиц, которые могут быть виновными в трагедии.

Позже стало известно, что по делу признаны подозреваемыми и арестованы 9 должностных лиц шахты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2181405-gibel-gornyakov-na-shahte-im-kostenko-genprokuratura-soobshchila-imena-podozrevaemyh/

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