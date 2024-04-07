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Режим ЧС ввели в Атырауской области

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Паводки в Атырауской области
Паводки в Атырауской области. Фото: primeminister.kz

Замакима Атырауской области Жасулан Бисембиев сообщил на своей странице в Facebook о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе, передает NUR.KZ.

"В Атырауской области объявили режим ЧС природного характера", – написал он.

По данным пресс-службы акимата Атырауской области, сегодня, 7 апреля, глава области Серик Шапкенов подписал решение об объявлении режима ЧС природного характера по всей территории региона.

Напомним, вчера о планах по введению ЧС в Атырау сообщал вице-премьер Канат Бозумбаев.

"Для того, чтобы ситуация стабилизировалась, местным исполнительным органам необходимо в среднем 3-4 дня. Нужно составить конкретный план действий, выделить необходимую сумму денег, привлечь необходимую технику, а также человеческие ресурсы", – говорил он.

Напомним, 4 апреля в Жылыойском районе Атырауской области в связи с повышением уровня воды на реке Жем произошло наводнение. В районе объявили чрезвычайное положение местного значения.

Затем появились кадры из затопленного талыми водами Кульсары – административного центра Жылыойского района.

6 апреля стало известно, что из города эвакуировали 15 тысяч человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Эвакуация проводилась по трем направлениям: в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 6 апреля провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства отметил, что держит на контроле паводковую ситуацию в регионе.

Также сегодня спасатели показывали кадры эвакуации из Кульсары. В регион приехал премьер-министр Олжас Бектенов, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2080346-rezhim-chs-vveli-v-atyrauskoy-oblasti/

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