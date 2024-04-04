Паводки в Казахстане: чрезвычайное положение объявили в одном из районов Атырауской области

Чрезвычайное положение 4 апреля объявили в Жылыойском районе Атырауской области в связи с паводковой ситуацией в регионе, передает МИА "Казинформ".

"Сегодня, 4 апреля, в Жылойском районе объявлено чрезвычайное положение местного значения. Сейчас вода поступила в поселок Карагай Косшагылского сельского округа. Поэтому штаб МЧС принял решение переселить жителей поселка Карагай в безопасную зону. В первую очередь будут переселены женщины, дети, больные и инвалиды I, II, III групп, - заявила замакима района Гульнафис Айшуакова.

По этой причине в районном центре Кульсары открылись три пункта приема в зданиях средних школ 1, 8 и 18.

Отмечается, что от поселка Карагай до пунктов приема курсируют автобусы.

Жителей призвать взять с собой документы, удостоверяющие личность, необходимые вещи.

Паводки в Казахстане

В этом году сложная ситуация с паводками складывается во многих областях Казахстана. На контроле Республиканского штаба находятся 7 областей: Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

В зоне подтопления все еще остаются 5 областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. 50 населенных пунктов остаются отрезанными от мира.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, где объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Президент Токаев также извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства во вторник, 2 апреля, сообщил, что в Казахстане ожидается потепление, что означает новую фазу паводков. В связи с этим он дал ряд поручений акимам и министрам.

Кроме того, в Акорде сообщили, что 4 марта Касым-Жомарт Токаев посетит один из пострадавших от паводков регионов. При этом не уточняется, о каком конкретно регионе идет речь.

Также стало известно, что в Уилском районе Актюбинской области талыми водами почти полностью разрушило несколько поселков - жилые дома и школы затоплены, скот погиб.