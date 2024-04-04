Паводки в Казахстане: чрезвычайное положение объявили в одном из районов Атырауской области
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Чрезвычайное положение 4 апреля объявили в Жылыойском районе Атырауской области в связи с паводковой ситуацией в регионе, передает МИА "Казинформ".
"Сегодня, 4 апреля, в Жылойском районе объявлено чрезвычайное положение местного значения. Сейчас вода поступила в поселок Карагай Косшагылского сельского округа. Поэтому штаб МЧС принял решение переселить жителей поселка Карагай в безопасную зону. В первую очередь будут переселены женщины, дети, больные и инвалиды I, II, III групп, - заявила замакима района Гульнафис Айшуакова.
По этой причине в районном центре Кульсары открылись три пункта приема в зданиях средних школ 1, 8 и 18.
Отмечается, что от поселка Карагай до пунктов приема курсируют автобусы.
Жителей призвать взять с собой документы, удостоверяющие личность, необходимые вещи.
Паводки в Казахстане
В этом году сложная ситуация с паводками складывается во многих областях Казахстана. На контроле Республиканского штаба находятся 7 областей: Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.
В зоне подтопления все еще остаются 5 областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. 50 населенных пунктов остаются отрезанными от мира.
30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, где объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.
Президент Токаев также извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства во вторник, 2 апреля, сообщил, что в Казахстане ожидается потепление, что означает новую фазу паводков. В связи с этим он дал ряд поручений акимам и министрам.
Кроме того, в Акорде сообщили, что 4 марта Касым-Жомарт Токаев посетит один из пострадавших от паводков регионов. При этом не уточняется, о каком конкретно регионе идет речь.
Также стало известно, что в Уилском районе Актюбинской области талыми водами почти полностью разрушило несколько поселков - жилые дома и школы затоплены, скот погиб.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2078714-pavodki-v-kazahstane-chrezvychaynoe-polozhenie-obyavili-v-odnom-iz-rayonov-atyrauskoy-oblasti/