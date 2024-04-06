5 тыс. человек эвакуировали из Кульсары в Мангистаускую область

Из города Кульсары в Атырауской области в Мангистаускую область эвакуированы около 5 тысяч местных жителей. Из них 214 - дети. Всех разместили в шести временных эвакопунктах, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, всего в Мангистауской области для приема граждан открыты более двухсот эвакуационных пунктов, которые рассчитаны на 83 тысячи человек.

Напомним, ранее в Жылыойском районе, административным центром которого является город Кульсары, объявили режим ЧС из-за паводков. МЧС приняло решение переселить жителей некоторых территорий в безопасную зону.

Позже появились кадры из затопленного талыми водами Кульсары.

Вечером 5 апреля в МЧС РК сообщили, что в городе из-за поднятия уровня воды в реке Жем подтоплены 630 жилых домов. Проводится эвакуация населения пассажирскими поездами в Атырау.

А через несколько часов стало известно, что в Кульсары подтоплено 2500 частных жилых домов, эвакуированы больше 4 тыс. человек.