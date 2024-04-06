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15 тыс. человек вывезли из затопленного Кульсары

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Кульсары
Кульсары. Кадр из видео: t.me/atyrauakimat

На данный час из Кульсары Жылыойского района Атырауской области в Мангистаускую область эвакуированы порядка 15 000 человек, из них около 5500 детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, в 21 пункт временного размещения эвакуированы 1 641 граждан, из них 741 детей. Более 12 000 граждан разместились у родственников.

Силами МИО и ДЧС в Мангистауской области приведены в готовность 201 пункт временного размещения населения вместимостью более 83 000 граждан.

Эвакуация продолжается.

Между тем в акимате Атырауской области сообщили, что вода затопила около 400 домов в микрорайоне Автодорожник в Кульсары. Полицейские успели спасти четыре семьи и еще одного человека вместе с домашним скотом из затопленных строений. А жители других домов были эвакуированы в безопасные места, когда вода еще только начала прибывать.

Работы продолжаются круглосуточно. В ведомстве поделились кадрами с места событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2079995-15-tys-chelovek-vyvezli-iz-zatoplennogo-kulsary/

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