Опубликованы кадры из затопленного города Кульсары

В Жылыойский район Атырауской области продолжает прибывать паводковая вода с горы Мугалжар в Актюбинской области. Город Кульсары страдает от наводнения, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, жители Жылыойского района сражаются со стихией уже третий день без сна и отдыха.

4 апреля, когда в районе был объявлен режим ЧС, 20 школ были переведены на онлайн-режим обучения, а 20 детских садов временно прекратили работу. Эвакуировали жители села Карагай и микрорайона Болашак в городе Кульсары.

Сегодня в Кульсары сработала сирена, предупредившая жителей микрорайонов Жадырасын, Аэропорт, Екінші, Үшінші, Төртінші об опасности. В школах идет размещение детей, женщин, больных и инвалидов.

"В 1993 году Кульсары затопило, и тысячи домов были разрушены. В то время, кроме талых вод, был дождь, что усложнило ситуацию. Но такая вода, как сейчас, не приходила... Третий день мы боремся с водой. Администрация убедила людей в том, что природная вода не представляет опасности.

Когда вода пришла, мы приступили к работе. В первые дни не хватало снаряжения, сумок и лопат, не хватало горюче-смазочных материалов. Хотя здесь работают тысячи людей, мы не можем остановить наводнение. Рабочей силы недостаточно. Нам пришлось написать письмо в администрацию района с просьбой помочь людям. Ребятам, работающим по вахтам, приходится брать дни без содержания и помогать", - рассказали местные жители.

Отмечается, что вода из реки Жем поступает в озеро Камысколь через канал Курсай (через город Кульсары). Камыши и заваленный мусором канал препятствуют прохождению воды и угрожают городу наводнением. В частности, по данным издания, не был убран мусор возле моста, даже автодорожный мост, соединяющий Достык и Бесінші ауыл пришел в негодность, и его пришлось снести.

Сейчас канал Курсай заполнен водой, хотя мешки поставлены рядами, вода все равно прорывается. Стадион в центре города начал тонуть. Вода даже просочилась через бетонное покрытие. И она продолжает прибывать.

Вчера асфальтированная дорога по направлению Атырау - Доссор - Кульсары возле села Шокпартогай была затоплена, сообщение с городом было прекращено.

"Теперь они решили разбить эту асфальтированную дорогу. Мы, сельские жители, против этого. Есть больные, беременные женщины, как их доставлять в Кульсары? Мы не видим никакого смысла в разрушении этой дороги", - сообщили жители села Шокпартогай.

Сегодня организуется доставка необходимого оборудования и продуктов питания. Но жители Жылыоя боятся, что разрушения будут еще более масштабными без достаточной помощи со стороны правительства.

Напомним, накануне в Жылыойском районе Атырауской области объявили режим ЧС из-за паводков. МЧС приняло решение переселить жителей некоторых территорий в безопасную зону.

Также вчера сообщалось, что в Жылыойском районе в связи с повышением уровня воды на реке Кем произошло наводнение. Участок автодороги республиканского значения Доссор - Кульсары - Актау закрыли для всех видов автотранспорта. Оказалось полностью прерванным сообщение Атырау - Кульсары. Восемь населенных пунктов попали в водную ловушку.

Специалисты РГП "Казгидромет" прогнозируют, что на западе Казахстана может повториться наводнение 1993 года из-за подъема воды в Урале.