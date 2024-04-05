Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Опубликованы кадры из затопленного города Кульсары

Опубликовано:

Кульсары
Кульсары. Кадр из видео: azh.kz

В Жылыойский район Атырауской области продолжает прибывать паводковая вода с горы Мугалжар в Актюбинской области. Город Кульсары страдает от наводнения, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, жители Жылыойского района сражаются со стихией уже третий день без сна и отдыха.

4 апреля, когда в районе был объявлен режим ЧС, 20 школ были переведены на онлайн-режим обучения, а 20 детских садов временно прекратили работу. Эвакуировали жители села Карагай и микрорайона Болашак в городе Кульсары.

Сегодня в Кульсары сработала сирена, предупредившая жителей микрорайонов Жадырасын, Аэропорт, Екінші, Үшінші, Төртінші об опасности. В школах идет размещение детей, женщин, больных и инвалидов.

"В 1993 году Кульсары затопило, и тысячи домов были разрушены. В то время, кроме талых вод, был дождь, что усложнило ситуацию. Но такая вода, как сейчас, не приходила... Третий день мы боремся с водой. Администрация убедила людей в том, что природная вода не представляет опасности.

Когда вода пришла, мы приступили к работе. В первые дни не хватало снаряжения, сумок и лопат, не хватало горюче-смазочных материалов. Хотя здесь работают тысячи людей, мы не можем остановить наводнение. Рабочей силы недостаточно. Нам пришлось написать письмо в администрацию района с просьбой помочь людям. Ребятам, работающим по вахтам, приходится брать дни без содержания и помогать", - рассказали местные жители.

Отмечается, что вода из реки Жем поступает в озеро Камысколь через канал Курсай (через город Кульсары). Камыши и заваленный мусором канал препятствуют прохождению воды и угрожают городу наводнением. В частности, по данным издания, не был убран мусор возле моста, даже автодорожный мост, соединяющий Достык и Бесінші ауыл пришел в негодность, и его пришлось снести.

Сейчас канал Курсай заполнен водой, хотя мешки поставлены рядами, вода все равно прорывается. Стадион в центре города начал тонуть. Вода даже просочилась через бетонное покрытие. И она продолжает прибывать.

Вчера асфальтированная дорога по направлению Атырау - Доссор - Кульсары возле села Шокпартогай была затоплена, сообщение с городом было прекращено.

"Теперь они решили разбить эту асфальтированную дорогу. Мы, сельские жители, против этого. Есть больные, беременные женщины, как их доставлять в Кульсары? Мы не видим никакого смысла в разрушении этой дороги", - сообщили жители села Шокпартогай.

Сегодня организуется доставка необходимого оборудования и продуктов питания. Но жители Жылыоя боятся, что разрушения будут еще более масштабными без достаточной помощи со стороны правительства.

Напомним, накануне в Жылыойском районе Атырауской области объявили режим ЧС из-за паводков. МЧС приняло решение переселить жителей некоторых территорий в безопасную зону.

Также вчера сообщалось, что в Жылыойском районе в связи с повышением уровня воды на реке Кем произошло наводнение. Участок автодороги республиканского значения Доссор - Кульсары - Актау закрыли для всех видов автотранспорта. Оказалось полностью прерванным сообщение Атырау - Кульсары. Восемь населенных пунктов попали в водную ловушку.

Специалисты РГП "Казгидромет" прогнозируют, что на западе Казахстана может повториться наводнение 1993 года из-за подъема воды в Урале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2079713-opublikovany-kadry-iz-zatoplennogo-goroda-kulsary/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.