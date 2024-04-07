Бектенов встретился с жителями затопленного Кульсары (фото)

Премьер-министр Олжас Бектенов приехал в Атыраускую область, где встретился с жителями города Кульсары, который сильно пострадал от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

По поручению главы государства премьер-Министр, руководитель Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов проверил текущую ситуацию в Атырауской области. Совершен облет территории, осмотрен ход берегоукрепительных работ.

Олжас Бектенов поговорил с жителями города Кульсары и ответил на вопросы жителей по усилению принимаемых мер.

Олжас Бектенов с жителями Кульсары. Фото: primeminister.kz

Во время облета осмотрено состояние рек Жайык и Жем, где отмечается половодье.

Режим ЧС природного характера местного масштаба сохраняется в Жылыойском и Кызылкогинском районах.

На сегодня в Кызылкогинском районе сняты угрозы в селах Миялы, Аккора, Жангельдино, Жаскайрат и Коздикара.

По причине поднятия уровня реки Жем со стороны Уилского района Актюбинской области произошло подтопление города Кульсары Жылыойского района.

Эвакуировано 28 551 человек.

Паводки в Атырауской области. Фото: primeminister.kz

В регионе для снижения притока воды совершено три подрыва дельты реки Жем, а также подрыв искусственных плотин, расположенных вдоль реки Жем.

Это позволило перенаправить русло реки и обеспечить беспрепятственное течение воды, увеличив пропускную способность течения в сторону Каспийского моря и снизив риски паводковых затоплений.

В свою очередь, жителями и волонтерами ведется работа по недопущению подтопления жилого сектора.