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Эзотерика

Тела двух мужчин нашли спасатели в Кульсары

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Сотрудник МЧС РК
Сотрудник МЧС РК. Иллюстративное фото: ortcom.kz

Сегодня утром спасатели обнаружили тела двух мужчин, которые ранее уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что сегодня, 7 апреля, около 11 часов утра спасатели ДЧС Атырауской области нашли тела двух мужчин, без признаков жизни.

По данным МЧС, 6 апреля в городе Кульсары Жылыойского района мужчина 1974 года рождения со своим другом самостоятельно без соответствующего разрешения выехали на тракторе на обследование затопленного жилого дома. Они съехали с дороги в кювет перевернулись.

Всего в поисковых работах участвовали 3 человека личного состава и 1 плавсредство.

"МЧС призывает граждан быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 4 апреля в Жылыойском районе Атырауской области в связи с повышением уровня воды на реке Жем произошло наводнение. В районе объявили чрезвычайное положение местного значения.

Затем появились кадры из затопленного талыми водами Кульсары – административного центра Жылыойского района.

6 апреля стало известно, что из города эвакуировали 15 тысяч человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Эвакуация проводилась по трем направлениям: в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 6 апреля провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства отметил, что держит на контроле паводковую ситуацию в регионе.

Также сегодня спасатели показывали кадры эвакуации из Кульсары. В регион приехал премьер-министр Олжас Бектенов, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2080298-tela-dvuh-propavshih-muzhchin-nashli-spasateli-v-kulsary/

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