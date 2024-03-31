Режим ЧС объявили в одном из районов Карагандинской области

В Шетском районе Карагандинской области введен режим чрезвычайной ситуации – об этом объявил районный аким Мухит Мухтаров, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Соответствующий пост акимат опубликовал в Instagram.

В нем говорится, что паводковые воды не повредили коммунальные сети в Шетском районе, связь с населенными пунктами не прервана.

Тем не менее власти района трудятся над устранением последствий.

"В районе объявлен режим ЧС. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Создана специальная комиссия, которая будет оценивать ущерб, нанесенный жителям. Работает телефон горячей линии: +7 (710 31) 21-3-04, 21-5-09", – говорится в сообщении акимата за подписью акима Мухита Мухтарова.

Паводки в Казахстане

Последнюю неделю в разных частях страны наблюдаются паводки. Затронули они целый ряд регионов, в том числе Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Акмолинскую области.

Вчера вечером президент республики Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание, в ходе которого объявил строгий выговор Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Кроме того, Токаев извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков. Для них, к слову, вчера в столице были открыты пункты сбора гуманитарной помощи.

Также президент поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба. Отмечалось, что Токаев лично контролирует работу правительства и акиматов по ликвидации последствий наводнений.

Вчера после совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, и пообещал, что весь ущерб, причиненный гражданам паводками, будет возмещен. Сегодня Бектенов провел уже другое совещание, где напомнил министрам и акимам о критике, высказанной президентом.

Вместе с тем стал известен алгоритм, согласно которому казахстанцам, потерявшим свое жилье из-за паводков, планируют возмещать ущерб.