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Режим ЧС объявили по всей Западно-Казахстанской области

Опубликовано:

Паводок
Подтопленные территории. Фото: акимат ЗКО

В Западно-Казахстанской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Соответствующее решение подписал глава региона Нариман Турегалиев, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Facebook, руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов.

В регионе сложилась сложная ситуация из-за паводков. В Сырымском, Теректинском, Каратобинском, Бурлинском районах произошло подтопление жилых домов.

Берег укрепляют мешками с песком в ЗКО
Противопаводковые работы. Фото: акимат ЗКО

В пяти трансграничных реках, берущих начало в России, повышается уровень воды. В результате повышается уровень воды в реках Караозен и Сарыозен, которые идут в Казталовский и Жангалинский районы.

В настоящее время в этих районах усилены меры безопасности. Сообщается, что опасного уровня достигли реки Чаган и Дерколь, увеличивается объем воды в реке Урал.

"В результате принимаемых мер эвакуировано около 4 тыс. человек, половина из которых - дети. Для пострадавших от наводнения организованы оперативно-эвакуационные пункты, создаются необходимые условия", - отметили в акимате ЗКО.

Напомним, на прошлой неделе акимат Уральска затопило талыми водами. Подтопило в городе и жилые дома, подвалы нескольких социальных объектов и многоэтажек.

27 марта в Уральске был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба. Позже в связи со сложившейся ситуацией акиму города Миржану Сатканову объявили строгий выговор.

В связи с паводками в целом по региону сообщалось об эвакуации сотен человек. По информации замакима ЗКО Калияра Айтмухамбетова, обстановка больше всего усложнилась в Каратобинском районе, где талая вода со степей затопила село Коржын.

30 марта первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. Был совершен облет и осмотр подтопленных участков Теректинского, Сырымского, Каратобинского районов, а также изучена паводковая ситуация в Уральске. Скляр поручил усилить противопаводковые работы и обеспечить безопасность граждан.

Накануне президент провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий, где раскритиковал работу МЧС, акиматов и Министерства водных ресурсов.

Аким Западно-Казахстанской области выразил обеспокоенность сложной паводковой ситуацией, которая сложилась в регионе, и обратился к населению. Нариман Турегалиев подчеркнул, что приняты все необходимые меры, направленные на устранение последствий паводков.

Также стало известно, что в пригороде Уральска талые воды начали топить дома в селе Подстепное. Отмечается, что похожая ситуация наблюдается и в садоводческих обществах возле административного центра области. Спасатели призвали местных жителей эвакуироваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2077391-rezhim-chs-obyavili-po-vsey-zapadno-kazahstanskoy-oblasti/

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