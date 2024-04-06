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Токаев поговорил по телефону с акимом Атырауской области

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации Telegram-канала пресс-службы президента РК, глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены.

Правительство окажет помощь гражданам, пострадавшим от наводнения, материальные потери будут компенсированы.

"В разговоре с акимом Касым-Жомарт Токаев заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки", - сообщает Акорда.

Напомним, 4 апреля в Жылыойском районе Атырауской области в связи с повышением уровня воды на реке Кем произошло наводнение. В районе объявили чрезвычайное положение местного значения.

Затем появились кадры из затопленного талыми водами Кульсары - административного центра Жылыойского района.

Вечером 5 апреля в МЧС РК сообщили, что в городе подтоплено 2500 частных жилых домов, эвакуированы больше 4 тыс. человек. Людей вывозили пассажирскими поездами в Атырау.

Ночью 6 апреля стало известно, что из Кульсары в Мангистаускую область эвакуированы около 5 тысяч местных жителей. Из них 214 - дети. Всех разместили в шести временных эвакопунктах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2079875-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-akimom-atyrauskoy-oblasti/

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