Бозумбаев: В Атырау объявят режим ЧС

Вице-премьер Канат Бозумбаев на заседании Оперативного штаба по ЧС в Атырауской области заявил, что в Атырау планируется объявить чрезвычайную ситуацию, передает NUR.KZ со ссылкой на primeminister.kz.

Канат Бозумбаев отметил сложную и неоднозначную ситуацию в городе Кульсары Жылыойского района. Однако повода для всеобщей паники и переживаний нет, считает он. Все ресурсы для борьбы с паводками в регионе имеются.

"Для того, чтобы ситуация стабилизировалась, местным исполнительным органам необходимо в среднем 3-4 дня. Нужно составить конкретный план действий, выделить необходимую сумму денег, привлечь необходимую технику, а также человеческие ресурсы", - заявил Канат Бозумбаев.

Вице-премьер дал ряд конкретных поручений руководству региона по борьбе с паводком. В частности, объявить режим ЧС в Атырау.

"Я пригласил руководство КТЖ, так как в некоторых местах необходимо демонтировать железнодорожные пути для пропуска большой воды. Сегодня сброс с Ириклинского водохранилища составляет 2,5 тыс. кубометров в секунду, в дальнейшем возможно он дойдет до 4,5 тыс. Поэтому у нас есть 20 дней, чтобы подготовиться к паводку. Мы объявим режим ЧС не для паники населения, а для конкретных действий по борьбе с паводком", - сообщил Канат Бозумбаев.

В регионе необходимо выкопать отводные каналы, чтобы сбрасывать воду, не допуская ее до Атырау, направлять в реки и озера, которые ведут в Каспийское море.

"Самая главная для нас задача - укрепить берега Атырау со всех сторон", - заключил Канат Бозумбаев.