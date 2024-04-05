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Наводнение произошло в Атырауской области (видео)

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Наводнение в Атырауской области
Наводнение в Атырауской области. Кадр из видео: t.me/mchs_official

В четверг, 4 апреля, в Жылыойском районе Атырауской области в связи с повышением уровня воды на реке Кем произошло наводнение, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС РК, 4 апреля на 103-104 километре автодороги республиканского значения "Доссор-Кульсары-Актау" в связи с повышением уровня воды на реке Кем произошло наводнение.

Участки 4-119 закрыты для всех видов автотранспорта. Организовано дежурство с силами местного исполнительного органа и районного отдела полиции.

Установлены предупреждающие знаки.

Телеканал КТК уточняет, что в Кызылкогинском и Жылыойском районах объявили ЧС. Вода пришла по реке из Актюбинской области. Полностью прервано сообщение Атырау – Кульсары. Восемь населенных пунктов оказались в водной ловушке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2078747-navodnenie-proizoshlo-v-atyrauskoy-oblasti-video/

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