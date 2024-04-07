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Эвакуацию людей и животных из затопленного Кульсары показали спасатели (видео)

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Затопленные дома
Затопленные дома. Кадр из видео: МЧС РК

Спасатели продолжают эвакуировать жителей Жылыойского района Атырауской области. Представители МЧС показали кадры спасения людей и животных, передает NUR.KZ.

В городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области продолжается эвакуация жителей. Спасатели оказывают помощь в эвакуации жителям и их домашним животным.

"На данный час в Жылыойском районе эвакуировано 28 501 жителей, в том числе 6 781 детей", – говорится в сообщении.

При этом отметим, что всего по Казахстану на данный момент было эвакуировано уже почти 64 тысячи человек, 13 328 из них все еще остаются в пунктах временного размещения.

Также напомним, что вчера президент Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к казахстанцам. По его словам, текущая ситуация – возможно самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет.

Глава государства подчеркнул, что никто из пострадавших не останется без помощи и поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв, чтобы помочь жителям.

При этом представители Генпрокуратуры заявили, что они устанавливают причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов.

"В частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков. По итогам будет дана соответствующая правовая оценка деятельности каждого уполномоченного органа", – сообщили в ведомстве.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
  • нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2080205-evakuatsiyu-lyudey-i-zhivotnyh-iz-zatoplennogo-kulsary-pokazali-spasateli-video/

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