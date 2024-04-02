"Люди не верят в наводнение": премьер Бектенов обратился к казахстанцам с призывом

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что работа по эвакуации граждан в регионах с паводками осложняется тем, что люди не верят в последствия наводнения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мне докладывают, что работа по эвакуации осложняется убежденностью жителей в отсутствии такой необходимости. Они не верят в тяжелые последствия наводнения. Как мы видим, наводнения в этом году происходят даже в той местности, где ранее никогда не фиксировались паводки.

В этой связи прошу казахстанцев очень серьезно относиться к оповещению акиматов и спецслужб, слушать и выполнять их указания. Это позволит сохранить жизни", - заявил Бектенов.

Премьер попросил казахстанцев оказывать содействие спасателям и не осложнять их работу, поскольку эвакуацию они проводят для безопасности людей.

Он напомнил о случае с нападением на спасателя в Западно-Казахстанской области.

"Работать спасателями не просто. К сожалению, произошел случай в ЗКО, когда сержанту Батырбеку Капсикову во время исполнения служебных обязанностей нанесли ножевые ранения, преступник задержан.

Сотрудникам силовых структур и спасателям приходится проявлять отвагу и смелость. В Актюбинской области в условиях паводков пришлось принимать роды, спасли и маму, и новорожденных двойняшек. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить благодарность нашим спасателям, пилотам, сотрудникам МВД, Нацгвардии, медработникам и просто волонтерам, которые в условиях ЧС спасают и поддерживают наших жителей", - добавил Бектенов.

Напомним, что в ходе проведения противопаводковых мероприятий по оказанию помощи местным жителям в Западно-Казахстанской области ранен сержант гражданской защиты. Подробности рассказали в МЧС.

Позже стало известно о том, что правоохранители по "горячим следам" задержали жителя Западно-Казахстанской области, которого подозревают в нападении на спасателя с ножом.

По данному факту начато досудебное расследование.

Накануне врачи рассказали о состоянии пострадавшего спасателя, которого ударили ножом во время противопаводковых мероприятий в ЗКО. По их словам спасатель получает необходимое лечение. Его состояние оценили как средней тяжести, стабильное.

Паводки в Казахстане

Сложная ситуация из-за паводков складывается во многих регионах Казахстана, в том числе в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, в ходе которого объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Также президент извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков.

Помимо этого Токаев поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба. Отмечалось, что глава государства лично контролирует работу правительства и акиматов по ликвидации последствий наводнений.

После совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, и пообещал, что весь ущерб, причиненный гражданам паводками, будет возмещен.

Позже был опубликован алгоритм, согласно которому казахстанцам, потерявшим свое жилье из-за паводков, планируют возмещать ущерб.

В регионах Казахстана, затопленных талыми водами и вышедшими из берегов рек, начали подсчитывать ущерб от паводков. Больше всего пострадали жители западных и северных областей.