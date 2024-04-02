Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Люди не верят в наводнение": премьер Бектенов обратился к казахстанцам с призывом

Опубликовано:

Спасатели ликвидируют последствия паводков
Спасатели. Фото: МЧС РК

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что работа по эвакуации граждан в регионах с паводками осложняется тем, что люди не верят в последствия наводнения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мне докладывают, что работа по эвакуации осложняется убежденностью жителей в отсутствии такой необходимости. Они не верят в тяжелые последствия наводнения. Как мы видим, наводнения в этом году происходят даже в той местности, где ранее никогда не фиксировались паводки.

В этой связи прошу казахстанцев очень серьезно относиться к оповещению акиматов и спецслужб, слушать и выполнять их указания. Это позволит сохранить жизни", - заявил Бектенов.

Премьер попросил казахстанцев оказывать содействие спасателям и не осложнять их работу, поскольку эвакуацию они проводят для безопасности людей.

Он напомнил о случае с нападением на спасателя в Западно-Казахстанской области.

"Работать спасателями не просто. К сожалению, произошел случай в ЗКО, когда сержанту Батырбеку Капсикову во время исполнения служебных обязанностей нанесли ножевые ранения, преступник задержан.

Сотрудникам силовых структур и спасателям приходится проявлять отвагу и смелость. В Актюбинской области в условиях паводков пришлось принимать роды, спасли и маму, и новорожденных двойняшек. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить благодарность нашим спасателям, пилотам, сотрудникам МВД, Нацгвардии, медработникам и просто волонтерам, которые в условиях ЧС спасают и поддерживают наших жителей", - добавил Бектенов.

Напомним, что в ходе проведения противопаводковых мероприятий по оказанию помощи местным жителям в Западно-Казахстанской области ранен сержант гражданской защиты. Подробности рассказали в МЧС.

Позже стало известно о том, что правоохранители по "горячим следам" задержали жителя Западно-Казахстанской области, которого подозревают в нападении на спасателя с ножом.

По данному факту начато досудебное расследование.

Накануне врачи рассказали о состоянии пострадавшего спасателя, которого ударили ножом во время противопаводковых мероприятий в ЗКО. По их словам спасатель получает необходимое лечение. Его состояние оценили как средней тяжести, стабильное.

Паводки в Казахстане

Сложная ситуация из-за паводков складывается во многих регионах Казахстана, в том числе в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, в ходе которого объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Также президент извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков.

Помимо этого Токаев поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба. Отмечалось, что глава государства лично контролирует работу правительства и акиматов по ликвидации последствий наводнений.

После совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, и пообещал, что весь ущерб, причиненный гражданам паводками, будет возмещен.

Позже был опубликован алгоритм, согласно которому казахстанцам, потерявшим свое жилье из-за паводков, планируют возмещать ущерб.

В регионах Казахстана, затопленных талыми водами и вышедшими из берегов рек, начали подсчитывать ущерб от паводков. Больше всего пострадали жители западных и северных областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2077379-lyudi-ne-veryat-v-navodnenie-bektenov-poprosil-kazahstantsev-ne-oslozhnyat-rabotu-spasateley/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.