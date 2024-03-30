Бектенов после совещания с Токаевым: Виновные будут наказаны, весь ущерб будет возмещен (видео)

Премьер-министр Олжас Бектенов сегодня после совещания с президентом заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, а также пообещал, что весь ущерб от паводков будет возмещен пострадавшим, передает NUR.KZ.

"Глава государства провел оперативное совещание по ситуации, связанной с паводками. В правительстве создан республиканский штаб во главе с премьер-министром. Все вопросы будут на круглосуточном контроле. Виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Граждане, понесшие ущерб от паводков, не будут оставлены без внимания. Весь ущерб будет возмещен", – сказал Бектенов после совещания с президентом в Акорде.

Сегодня вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание, в ходе которого объявил строгий выговор Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Кроме того, Токаев извинился перед казахстанцами.

Также президент поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба.

Добавим, ранее в Акорде сообщили, что Касым-Жомарт Токаев контролирует работу правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны.

Сегодня также Димаш Кудайберген высказался о ситуации с паводками в стране. Всемирно известный исполнитель призвал помочь людям, оказавшимся в беде из-за наводнений.

А в Астане открыли пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводков в регионах Казахстана.