Как пострадавшим от паводков казахстанцам планируют возмещать ущерб
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В правительстве в воскресенье обсудили источники финансирования для возмещения ущерба пострадавшим от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьера.
В правительстве состоялось заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода. Как оно прошло, рассказывается в Telegram-канале правительства.
В рамках работы Штаба заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров доложил, что средства для возмещения ущерба пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного характера предусмотрены в резерве местных исполнительных органов (МИО), то есть акиматов.
Отмечается, что предварительный размер ущерба будет определен МИО, Министерством промышленности и строительства и Министерством по чрезвычайным ситуациям.
В случае дополнительной потребности финансирование будет осуществлено из резерва правительства.
Алгоритм действий:
- пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в МИО заявление о возмещении материального ущерба;
- МИО в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку размера причиненного ущерба.
Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.
Паводки в Казахстане
Последнюю неделю в разных частях страны наблюдаются паводки. Затронули они целый ряд областей, в том числе Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Акмолинскую.
Вчера вечером Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание, в ходе которого объявил строгий выговор Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Также президент извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков. Для них, к слову, вчера в столице были открыты пункты сбора гуманитарной помощи.
Также президент поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба. Отмечалось, что Токаев лично контролирует работу правительства и акиматов по ликвидации последствий наводнений.
Вчера после совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, и пообещал, что весь ущерб, причиненный гражданам паводками, будет возмещен. Сегодня Бектенов провел уже другое совещание, где напомнил министрам и акимам о критике, высказанной президентом.
Вместе с тем стал известен алгоритм, согласно которому казахстанцам, потерявшим свое жилье из-за паводков, планируют возмещать ущерб.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2076258-kak-budut-vozmeschat-ubytki-kazahstantsam-poteryavshim-zhile-iz-za-pavodkov/