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Как пострадавшим от паводков казахстанцам планируют возмещать ущерб

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Паводки
Паводки. Иллюстративное фото: t.me/qr_tjm

В правительстве в воскресенье обсудили источники финансирования для возмещения ущерба пострадавшим от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьера.

В правительстве состоялось заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода. Как оно прошло, рассказывается в Telegram-канале правительства.

В рамках работы Штаба заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров доложил, что средства для возмещения ущерба пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного характера предусмотрены в резерве местных исполнительных органов (МИО), то есть акиматов.

Отмечается, что предварительный размер ущерба будет определен МИО, Министерством промышленности и строительства и Министерством по чрезвычайным ситуациям.

В случае дополнительной потребности финансирование будет осуществлено из резерва правительства.

Алгоритм действий:

  • пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в МИО заявление о возмещении материального ущерба;
  • МИО в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку размера причиненного ущерба.

Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.

Паводки в Казахстане

Последнюю неделю в разных частях страны наблюдаются паводки. Затронули они целый ряд областей, в том числе Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Акмолинскую.

Вчера вечером Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание, в ходе которого объявил строгий выговор Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Также президент извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков. Для них, к слову, вчера в столице были открыты пункты сбора гуманитарной помощи.

Также президент поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба. Отмечалось, что Токаев лично контролирует работу правительства и акиматов по ликвидации последствий наводнений.

Вчера после совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, и пообещал, что весь ущерб, причиненный гражданам паводками, будет возмещен. Сегодня Бектенов провел уже другое совещание, где напомнил министрам и акимам о критике, высказанной президентом.

Вместе с тем стал известен алгоритм, согласно которому казахстанцам, потерявшим свое жилье из-за паводков, планируют возмещать ущерб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2076258-kak-budut-vozmeschat-ubytki-kazahstantsam-poteryavshim-zhile-iz-za-pavodkov/

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