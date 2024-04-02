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Эзотерика

Зоны вероятного подтопления в Казахстане в ближайшие дни назвали в "Казгидромете"

Опубликовано:

Спасатель откачивает воду
Откачка воды. Иллюстративное фото: МЧС РК

Гендиректор РГП "Казгидромет" Данара Алимбаева в кулуарах кабмина рассказала, каким регионам Казахстана грозит сильный паводок в ближайшее время, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня пики половодья по Актюбинской области идут на спад. Наблюдается повышенный подъем воды в СКО, Акмолинской, Карагандинской, ВКО, Актюбинской, и Костанайской областях. Ожидается подъем уровня воды в ЗКО по трансграничным рекам.

Сейчас уже идет подъем уровня воды. Мы ожидаем паводка в ближайшее время, к концу недели, с пятницы", - заявила она.

Позже она назвала зону вероятного подтопления.

"Те районы, которые расположены на реках Геркул, Шаган, Елик и Шынгырлау, - штормовой выпуск по данным регионам. Мы предоставили информацию местным исполнительным органам. Это, получается, начало Урала", - добавила Алимбаева.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев также высказался об уровне воды в реках. Его слова приводит Telegram-канал правительства РК.

"На сегодняшний день площадь территории Казахстана, покрытая снегом составляет 27%. Объемы влагозапасов во всех бассейнах рек равнинной территорий Казахстана уменьшились.

Пики половодья проходят на реках Актюбинской, Западно-Казахстанской областей и южных частей Костанайской области, но паводковая угроза сохраняется.

Наблюдаются подъемы уровней воды и превышение опасных отметок на реках ВКО, областей Абай и Ұлытау, а также в Карагандинской, Акмолинской областях, в СКО и в северной половине Костанайской области", — доложил Ерлан Нысанбаев.

Согласно прогнозу, 1-10 апреля на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в ночное время на большей части республики ожидаются осадки в ночные часы в виде дождя с переходом в снег, днем прогнозируют дожди.

Добавим также, что сегодня на заседании кабмина вице-министр по ЧС Бауржан Сыздыков рассказал о паводковой ситуации в Казахстане. По его словам, паводковая обстановка в стране стабильно-сложная, в западных регионах наблюдается незначительный спад воды, в центральной, северной и восточной части страны наоборот идет интенсивное повышение уровня рек.

Паводки в Казахстане

Сложная ситуация из-за паводков складывается во многих регионах Казахстана, в том числе в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, в ходе которого объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Также президент извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков.

Помимо этого Токаев поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба. Отмечалось, что глава государства лично контролирует работу правительства и акиматов по ликвидации последствий наводнений.

После совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, и пообещал, что весь ущерб, причиненный гражданам паводками, будет возмещен.

Позже был опубликован алгоритм, согласно которому казахстанцам, потерявшим свое жилье из-за паводков, планируют возмещать ущерб.

В пресс-службе правительства в связи с паводками объясняли, куда могут обратиться жители пострадавших от паводков регионов для получения медпомощи:

  • +7 (7132) 41 02 13, Актюбинская область;
  • +7 (7142) 52 40 70, Костанайская область;
  • +7 (7112) 24 00 06, Западно-Казахстанская область;
  • +7 (7212) 95 55 59, Карагандинская область;
  • +7 (7222) 56 64 50, область Абай;
  • +7 (7102) 99 95 09, область Ұлытау;
  • 109, Акмолинская область.

Отмечается, что call-центры работают в круглосуточном режиме.

Ранее мы рассказывали, в каких регионах уже начали подсчитывать ущерб от паводков - больше всего пострадали западные и северные области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2077349-zony-veroyatnogo-podtopleniya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni-nazvali-v-kazgidromete/

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