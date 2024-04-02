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Эзотерика

Паводки в Казахстане: 50 населенных пунктов оказались отрезаны от мира

Опубликовано:

Подтопленная местность
Паводки. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня на заседании правительства представители МЧС отчитались по ситуации в стране в связи с масштабными паводками, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В целом, как сообщили в МЧС, упреждающие меры позволили защитить от паводка 46 населенных пунктов в 11 регионах страны – в них проживают более 45 тысяч граждан.

"В то же время в 5 регионах подтопленными остаются 1405 частных жилых домов, 372 дворовых территории, 99 дач и 10 зданий", – сообщили в ведомстве.

Сейчас на контроле находятся восстановительные работы на 55 размытых участках автодорог и 4 мостах (Абай, Костанай и Атырау). Кроме того, без транспортного сообщения остаются 50 населенных пунктов.

"С ними непрерывно поддерживается связь, акиматами подготовлены резервы продуктов питания и медикаментов. В отдельные районы нами уже осуществлена их доставка", – заявили в МЧС.

Паводки в Казахстане

Отметим, что в этом году сложная ситуация с паводками складывается во многих регионах страны.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, в ходе которого объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Также президент извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков, и поручил правительству создать республиканский оперативный штаб.

Позже сообщалось, что на контроле Республиканского штаба находятся 7 областей: Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

Вчера глава государства провел заседание Республиканского штаба, на котором раскритиковал работу акиматов по предотвращению паводков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2077337-pavodki-v-kazahstane-50-naselennyh-punktov-okazalis-otrezany-ot-mira/

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