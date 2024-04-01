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Эзотерика

Ножом ударили спасателя во время противопаводковых мероприятий в ЗКО

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Нож в руке у мужчины
Нож в руке у мужчины. Иллюстративное фото: Анатолий Тушенцов / Getty Images

В ходе проведения противопаводковых мероприятий по оказанию помощи местным жителям в Западно-Казахстанской области ранен сержант гражданской защиты, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне, в ходе проведения противопаводковых мероприятий по оказанию помощи местным жителям на берегу реки Караозен в Западно-Казахстанской области 26-летнего спасателя ударили ножом.

"Был ранен сержант гражданской защиты 1998 года рождения. В районную больницу его доставили с двумя проникающими ножевыми ранениями в области груди. Пациент находится под наблюдением медиков.

По данным правоохранительных органов, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в МЧС.

Нож, по данным ведомства, был оставлен на месте происшествия, а после - изъят полицией. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Идет досудебное расследование.

Напомним, на прошлой неделе акимат Уральска затопило талыми водами. Появились фото с места событий. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагался отдел земельных отношений.

Подтопило в городе и жилые дома, подвалы нескольких социальных объектов и пяти многоэтажек. В Уральске был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба. Позже в связи со сложившейся ситуацией акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор.

В связи с паводками в целом по региону сообщалось об эвакуации сотен человек. По информации замакима ЗКО Калияра Айтмухамбетова, обстановка больше всего усложнилась в Каратобинском районе, где талая вода со степей затопила село Коржын. Всех жителей сразу же эвакуировали в двухэтажное здание местной школы.

30 марта первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. Был совершен облет и осмотр подтопленных участков Теректинского, Сырымского, Каратобинского районов области, а также изучена паводковая ситуация в Уральске.

Сообщалось, что Скляр поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и в первую очередь обеспечить безопасность граждан. Со стороны правительства будет оказана вся необходимая помощь.

Сложная ситуация из-за паводков складывается и в других регионах Казахстана. В пресс-службе правительства в связи с этим объясняли, куда могут обратиться жители пострадавших от паводков для получения медпомощи.

Отмечается, что call-центры работают в круглосуточном режиме:

  • +7 (7132) 41 02 13, Актюбинская область;
  • +7 (7142) 52 40 70, Костанайская область;
  • +7 (7112) 24 00 06, Западно-Казахстанская область;
  • +7 (7212) 95 55 59, Карагандинская область;
  • +7 (7222) 56 64 50, область Абай;
  • +7 (7102) 99 95 09, область Ұлытау;
  • 109, Акмолинская область.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных; нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах; перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", - отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2076411-nozhom-udarili-spasatelya-vo-vremya-protivopavodkovyh-meropriyatiy-v-zko/

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