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Эзотерика

Спасателя ударили ножом в ЗКО: стало известно о его состоянии

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Врач склонился над кроватью пациента
Палата. Иллюстративное фото: Scott Olson/Getty Images

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего спасателя, которого ударили ножом во время противопаводковых мероприятий в ЗКО, передает издание "Мой Город".

Мужчина находится в больнице Казталовского района, уточнили в УОЗ региона. Спасатель получил удар ножом в спину.

"В данный момент состояние пациента средней тяжести, стабильное. Он получает необходимое лечение", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что он обратился за медпомощью 31 марта вечером, примерно в 18:00.

Напомним, что в ходе проведения противопаводковых мероприятий по оказанию помощи местным жителям в Западно-Казахстанской области ранен сержант гражданской защиты. Подробности рассказали в МЧС.

Сегодня стало известно о том, что правоохранители по "горячим следам" задержали жителя Западно-Казахстанской области, которого подозревают в нападении на спасателя с ножом.

По данному факту начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2076855-spasatelya-udarili-nozhom-v-zko-stalo-izvestno-o-ego-sostoyanii/

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