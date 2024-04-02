"Мы дом брали в кредит": ущерб от паводков начали подсчитывать в регионах Казахстана (видео)

В регионах Казахстана, затопленных талыми водами и вышедшими из берегов рек, начали подсчитывать ущерб от паводков. Больше всего пострадали жители западных и северных областей.

Как сообщает телеканал "Астана", в Актюбинской области сейчас работает специальная комиссия. В течение недели специалисты должны обойти все дома, но уже известно, что только в самом Актобе от паводка пострадали 179 домов.

Жители затопленных рекой Жинишке домов рассказывают, что уровень воды в доме достигал полуметра. Они едва успели собрать документы и уехать в пункт размещения. Горожане сетуют, что вещи и технику уже не спасти.

"Нас 10 человек в этом доме живет. В 2021 году купили, в 2022-м нас затопило, в 2023-м была передышка, и теперь снова топит. Мы с семью детьми сейчас в эвакуационном пункте находимся.

Мы этот дом брали в кредит. Еще 5 лет нам платить. В доме сырость, газ не включается, потому что все в воде. По стенам уже трещины пошли", - поделилась жительница Актобе Бибигуль Мухамбетова.

Противопаводковая комиссия первым делом выехала в район дачных коллективов. В ее состав вошли депутаты, члены общественного совета и представители госорганов. За неделю они обойдут все дома на вверенной территории, затем собранные данные передадут оценщикам.

Члены комиссии заверили, что сделают все возможное, чтобы компенсации начали выплачивать в кратчайшие сроки.

"У нас есть постановление правительства, там сроки указаны. Допустим, к нам поступает обращение о возмещении ущерба, в течении 30 дней – 1,5 месяца мы должны принять решение. На этой неделе должны обход сделать, и сколько домов дать оценщику", - прокомментировал замакима района Астана города Актобе Жаксат Толегенов.

По данным телеканала, в Актюбинской области под водой оказалось 757 домов, в пунктах временного размещения находится 3716 человек. Людей принимают в 39 школах и 2 колледжах региона. К слову, занятия в этих учебных заведениях пока будут проходить дистанционно.

В Восточном Казахстане почти 80% территории еще покрыто снегом. Сейчас особую тревогу вызывают районы Алтай, Глубоковский, Маркакольский, Улкен Нарын и Катон-Карагайский.

В Алтае и Маркаколе снега выпало в 2 раза больше нормы. Активную, вторую волну паводков в регионе прогнозируют в апреле, поэтому сейчас все силы и средства брошены на противопаводковые мероприятия. Специалисты следят за уровнем реки в плотине в Глубоковском районе и взрывают лед на реках.

"В 2019 году после паводка 2018 года, когда от паводка пострадало 3 населенных пункта, проводили обследование и меры по устранению были проведены.

В текущем году для предотвращения подобной ситуации, а у нас природные условия были такие же, как в 2018-м, было принято решение вырезание льда, мы резали механическим способом, дробили, поэтому в этом году подтоплений не было", - поделился и.о. главы отдела по ЧС Глубоковского района Константин Боровиков.

Сейчас в регионе работают 55 гидропостов. Пока уровень воды в реках и водоемах не достиг критической отметки. Но специалисты наблюдают за поведением малых рек в Бухтарминском водохранилище. Кроме того, ежедневно совершаются авиаоблеты. Они дают наиболее достоверную информацию о возможных угрозах.

На оперативном штабе глава региона поручил обеспечить все сельские медпункты и ФАПы запасом лекарств, чтобы в случае ЧС люди не остались без медикаментов. Также необходимо донести информацию о возможных подтоплениях до тех, кто сейчас находится на дальних зимовках.

"Сейчас на особом контроле находятся авто- и ж/д дороги, ведется круглосуточное наблюдение. На ночь в горной местности из-за опасности схода лавин закрывается движение автотранспорта.

Тяжелая техника прорывает каналы для отвода воды, прочищаются арыки для склоновых стоков. Наготове инертный материал", - говорится в сообщении телеканала.

От паводка пострадали и северные регионы Казахстана.

Как сообщается на сайте телеканала КТК, в Кокшетау от наводнения пострадали 79 домов. Спасатели уверяют, что в каждом удалось откачать воду, поэтому жители уже вернулись домой из эвакуационных пунктов. Коммунальщики с мотопомпами работают теперь на городских улицах, осушая проезжие части.

"Сейчас, в настоящее время, в акимате есть такая программа, где люди пишут нам заявление, мы подтверждаем факт подтопления, актируем, и в дальнейшем люди обращаются в отдел социальной защиты акимата города Кокшетау, где им выплачивается единовременная выплата в размере 50 МРП (198 тыс. тенге)", - сообщил начальник управления по ЧС Кокшетау Максим Шатковский.

К подсчету ущерба приступили и в Павлодарской области. Вода нагрянула там в 18 домов. Осушить удалось пока восемь. Борьбу со стихией продолжают 400 спасателей и больше 100 единиц техники. Из зон затопления откачали почти 2 миллиона кубометров талых вод.

В Костанайской области электрики уже несколько суток чинят линии электропередачи, поврежденные паводком. Работать приходится в критических условиях – вокруг ледяная вода и грязь. Удалось подключить свет в восьми селах, 19 - остаются без электричества.

В Северо-Казахстанской области первым большую воду встретило село Талшик. Поток с глыбами льда хлынул на него с окрестных полей. Ночью экстренно эвакуировали 22 жителя крайних улиц и скот. Тяжелой техникой удалось прорыть канавы и отвести воду от населенного пункта. Утром люди уже смогли вернуться домой. В регионе в зоне риска 87 населенных пунктов.

"Наиболее активная фаза паводка у нас ожидается ближе к концу этой недели. С "Казгидрометом" мы отрабатываем, соответственно. И у нас если еще сегодня, вы сами видите, температура ноль, где-то плюс 1, где-то минус 1, начиная уже буквально с завтрашнего дня, температура начнет потихоньку подниматься. И ближе к четвергу уже будет температура плюс 12. Местами плюс 15-17 градусов. Будут потихоньку вскрываться реки, будет таять снег, будем максимально работать", - сообщил замначальника ДЧС СКО Мурат Кангужинов.

Паводки в Казахстане

Сложная ситуация из-за паводков складывается во многих регионах Казахстана, в том числе в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, в ходе которого объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Также президент извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков.

Помимо этого Токаев поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба. Отмечалось, что глава государства лично контролирует работу правительства и акиматов по ликвидации последствий наводнений.

После совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, и пообещал, что весь ущерб, причиненный гражданам паводками, будет возмещен.

Позже был опубликован алгоритм, согласно которому казахстанцам, потерявшим свое жилье из-за паводков, планируют возмещать ущерб.

В пресс-службе правительства в связи с паводками объясняли, куда могут обратиться жители пострадавших от паводков регионов для получения медпомощи:

+7 (7132) 41 02 13, Актюбинская область;

+7 (7142) 52 40 70, Костанайская область;

+7 (7112) 24 00 06, Западно-Казахстанская область;

+7 (7212) 95 55 59, Карагандинская область;

+7 (7222) 56 64 50, область Абай;

+7 (7102) 99 95 09, область Ұлытау;

109, Акмолинская область.

Отмечается, что call-центры работают в круглосуточном режиме.

Тем временем десятки школ из-за паводков перешли на дистанционку.