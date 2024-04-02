Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Мы дом брали в кредит": ущерб от паводков начали подсчитывать в регионах Казахстана (видео)

Опубликовано:

Паводок в Актюбинской области
Паводок в Актюбинской области. Фото: astanatv.kz

В регионах Казахстана, затопленных талыми водами и вышедшими из берегов рек, начали подсчитывать ущерб от паводков. Больше всего пострадали жители западных и северных областей.

Как сообщает телеканал "Астана", в Актюбинской области сейчас работает специальная комиссия. В течение недели специалисты должны обойти все дома, но уже известно, что только в самом Актобе от паводка пострадали 179 домов.

Жители затопленных рекой Жинишке домов рассказывают, что уровень воды в доме достигал полуметра. Они едва успели собрать документы и уехать в пункт размещения. Горожане сетуют, что вещи и технику уже не спасти.

"Нас 10 человек в этом доме живет. В 2021 году купили, в 2022-м нас затопило, в 2023-м была передышка, и теперь снова топит. Мы с семью детьми сейчас в эвакуационном пункте находимся.

Мы этот дом брали в кредит. Еще 5 лет нам платить. В доме сырость, газ не включается, потому что все в воде. По стенам уже трещины пошли", - поделилась жительница Актобе Бибигуль Мухамбетова.

Противопаводковая комиссия первым делом выехала в район дачных коллективов. В ее состав вошли депутаты, члены общественного совета и представители госорганов. За неделю они обойдут все дома на вверенной территории, затем собранные данные передадут оценщикам.

Члены комиссии заверили, что сделают все возможное, чтобы компенсации начали выплачивать в кратчайшие сроки.

"У нас есть постановление правительства, там сроки указаны. Допустим, к нам поступает обращение о возмещении ущерба, в течении 30 дней – 1,5 месяца мы должны принять решение. На этой неделе должны обход сделать, и сколько домов дать оценщику", - прокомментировал замакима района Астана города Актобе Жаксат Толегенов.

По данным телеканала, в Актюбинской области под водой оказалось 757 домов, в пунктах временного размещения находится 3716 человек. Людей принимают в 39 школах и 2 колледжах региона. К слову, занятия в этих учебных заведениях пока будут проходить дистанционно.

В Восточном Казахстане почти 80% территории еще покрыто снегом. Сейчас особую тревогу вызывают районы Алтай, Глубоковский, Маркакольский, Улкен Нарын и Катон-Карагайский.

В Алтае и Маркаколе снега выпало в 2 раза больше нормы. Активную, вторую волну паводков в регионе прогнозируют в апреле, поэтому сейчас все силы и средства брошены на противопаводковые мероприятия. Специалисты следят за уровнем реки в плотине в Глубоковском районе и взрывают лед на реках.

"В 2019 году после паводка 2018 года, когда от паводка пострадало 3 населенных пункта, проводили обследование и меры по устранению были проведены.

В текущем году для предотвращения подобной ситуации, а у нас природные условия были такие же, как в 2018-м, было принято решение вырезание льда, мы резали механическим способом, дробили, поэтому в этом году подтоплений не было", - поделился и.о. главы отдела по ЧС Глубоковского района Константин Боровиков.

Сейчас в регионе работают 55 гидропостов. Пока уровень воды в реках и водоемах не достиг критической отметки. Но специалисты наблюдают за поведением малых рек в Бухтарминском водохранилище. Кроме того, ежедневно совершаются авиаоблеты. Они дают наиболее достоверную информацию о возможных угрозах.

На оперативном штабе глава региона поручил обеспечить все сельские медпункты и ФАПы запасом лекарств, чтобы в случае ЧС люди не остались без медикаментов. Также необходимо донести информацию о возможных подтоплениях до тех, кто сейчас находится на дальних зимовках.

"Сейчас на особом контроле находятся авто- и ж/д дороги, ведется круглосуточное наблюдение. На ночь в горной местности из-за опасности схода лавин закрывается движение автотранспорта.

Тяжелая техника прорывает каналы для отвода воды, прочищаются арыки для склоновых стоков. Наготове инертный материал", - говорится в сообщении телеканала.

От паводка пострадали и северные регионы Казахстана.

Как сообщается на сайте телеканала КТК, в Кокшетау от наводнения пострадали 79 домов. Спасатели уверяют, что в каждом удалось откачать воду, поэтому жители уже вернулись домой из эвакуационных пунктов. Коммунальщики с мотопомпами работают теперь на городских улицах, осушая проезжие части.

"Сейчас, в настоящее время, в акимате есть такая программа, где люди пишут нам заявление, мы подтверждаем факт подтопления, актируем, и в дальнейшем люди обращаются в отдел социальной защиты акимата города Кокшетау, где им выплачивается единовременная выплата в размере 50 МРП (198 тыс. тенге)", - сообщил начальник управления по ЧС Кокшетау Максим Шатковский.

К подсчету ущерба приступили и в Павлодарской области. Вода нагрянула там в 18 домов. Осушить удалось пока восемь. Борьбу со стихией продолжают 400 спасателей и больше 100 единиц техники. Из зон затопления откачали почти 2 миллиона кубометров талых вод.

В Костанайской области электрики уже несколько суток чинят линии электропередачи, поврежденные паводком. Работать приходится в критических условиях – вокруг ледяная вода и грязь. Удалось подключить свет в восьми селах, 19 - остаются без электричества.

В Северо-Казахстанской области первым большую воду встретило село Талшик. Поток с глыбами льда хлынул на него с окрестных полей. Ночью экстренно эвакуировали 22 жителя крайних улиц и скот. Тяжелой техникой удалось прорыть канавы и отвести воду от населенного пункта. Утром люди уже смогли вернуться домой. В регионе в зоне риска 87 населенных пунктов.

"Наиболее активная фаза паводка у нас ожидается ближе к концу этой недели. С "Казгидрометом" мы отрабатываем, соответственно. И у нас если еще сегодня, вы сами видите, температура ноль, где-то плюс 1, где-то минус 1, начиная уже буквально с завтрашнего дня, температура начнет потихоньку подниматься. И ближе к четвергу уже будет температура плюс 12. Местами плюс 15-17 градусов. Будут потихоньку вскрываться реки, будет таять снег, будем максимально работать", - сообщил замначальника ДЧС СКО Мурат Кангужинов.

Паводки в Казахстане

Сложная ситуация из-за паводков складывается во многих регионах Казахстана, в том числе в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, в ходе которого объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Также президент извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков.

Помимо этого Токаев поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба. Отмечалось, что глава государства лично контролирует работу правительства и акиматов по ликвидации последствий наводнений.

После совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, и пообещал, что весь ущерб, причиненный гражданам паводками, будет возмещен.

Позже был опубликован алгоритм, согласно которому казахстанцам, потерявшим свое жилье из-за паводков, планируют возмещать ущерб.

В пресс-службе правительства в связи с паводками объясняли, куда могут обратиться жители пострадавших от паводков регионов для получения медпомощи:

  • +7 (7132) 41 02 13, Актюбинская область;
  • +7 (7142) 52 40 70, Костанайская область;
  • +7 (7112) 24 00 06, Западно-Казахстанская область;
  • +7 (7212) 95 55 59, Карагандинская область;
  • +7 (7222) 56 64 50, область Абай;
  • +7 (7102) 99 95 09, область Ұлытау;
  • 109, Акмолинская область.

Отмечается, что call-центры работают в круглосуточном режиме.

Тем временем десятки школ из-за паводков перешли на дистанционку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2077145-my-dom-brali-v-kredit-uscherb-ot-pavodkov-nachali-podschityvat-v-regionah-kazahstana-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.