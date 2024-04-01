Спасателя ударили ножом в ЗКО: подозреваемый задержан
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Правоохранители по "горячим следам" задержали жителя Западно-Казахстанской области, которого подозревают в нападении на спасателя с ножом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, мужчину водворили в изолятор временного содержания.
"Полицейские по "горячим следам" задержали жителя поселка Жалпактал Казталовского района, нанесшего ножевые ранения сотруднику отдела чрезвычайных ситуаций, который находился при исполнении своих служебных обязанностей", - говорится в сообщении МВД.
По данному факту начато досудебное расследование.
Напомним, ранее стало известно, что в ходе проведения противопаводковых мероприятий по оказанию помощи местным жителям в Западно-Казахстанской области ранен сержант гражданской защиты. В районную больницу его доставили с двумя проникающими ножевыми ранениями в области груди.
В связи с паводками в целом по Западно-Казахстанской области сообщалось об эвакуации сотен человек. По информации замакима региона Калияра Айтмухамбетова, обстановка больше всего усложнилась в Каратобинском районе, где талая вода со степей затопила село Коржын. Всех жителей сразу же эвакуировали в двухэтажное здание местной школы.
В Уральске подтопило жилые дома, подвалы нескольких социальных объектов и пяти многоэтажек. В городе был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба. Позже в связи со сложившейся ситуацией акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор.
30 марта первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. Был совершен облет и осмотр подтопленных участков Теректинского, Сырымского, Каратобинского районов, а также изучена паводковая ситуация в Уральске.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2076729-spasatelya-udarili-nozhom-v-zko-podozrevaemyy-zaderzhan/