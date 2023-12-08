Вадим Басин возглавил QARMET

Новый инвестор QARMET, бывшего АМТ, Андрей Лаврентьев представил Вадима Басина в качестве генерального директора компании, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

В Темиртау на встрече с трудовым коллективом компании аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев представил акционера Qazaqstan Steel Group Андрея Лаврентьева.

"Конечно, перед новым владельцем стоят важные задачи, в первую очередь по обеспечению и созданию условий безопасности труда, повышению уровня благосостояния работников, а также предстоит активно участвовать и помогать развивать местное сообщество через социальные проекты", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Андрей Лаврентьев, Ермаганбет Булекпаев, Вадим Басин. Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В свою очередь Андрей Лаврентьев представил сотрудникам предприятия в качестве генерального директора компании QARMET Вадима Басина.

Напомним, после трагедии на шахте имени Костенко заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин стал исполняющим обязанности гендиректора "АрселорМиттал Темиртау". Он заявил, что смена собственника не отразится на обязательствах перед работниками.

Позже аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сегодня рассказал о статусе своего заместителя Вадима Басина.

"Вадим Басин освобожден от должности заместителя акима, сейчас он работает напрямую с шахтерами. В ближайшее время, думаю, его статус определится", – заявил Ермаганбет Булекпаев.

В начале ноября первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на брифинге в правительстве сообщил, что АМТ выкупит казахстанский инвестор.

И уже сегодня, 8 декабря, в правительстве сообщили о том, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил сегодня имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" – им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Он является председателем совета директоров АО "Группа компаний Allur" и одним из основателей компании AllurAuto.

Также стало известно о том, что "АрселорМиттал Темиртау" могут вернуть прежнее название – "КарМет".

А казахстанская компания Qazaqstan Steel Group (QSG) стала инвестором предприятий бывшего "АрселорМиттал Темиртау".