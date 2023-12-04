Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Трагедия на шахте Костенко: генпрокурор сделал заявление

Опубликовано:

Выступает мужчина в форме
Берик Асылов. Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Генпрокурор Берик Асылов сделал заявление о трагедии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт мажилиса парламента РК.

В своем ответе на депутатский запрос Асылов сообщил, что по фактам последних аварий на шахтах "АрселорМиттал Темиртау" проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", которые находятся на контроле прокуратуры.

"Подобные трагедии являются следствием ненадлежащего отношения ответственных лиц к безопасности работников, а также сформировавшегося ряда различных факторов, в том числе связанных с недостаточным правовым регулированием и государственным контролем", - сообщил Асылов.

Он отметил, что диапазон административных санкций за нарушения трудовых прав работников - от предупреждения до штрафа не более 500 тысяч тенге - для субъектов крупного бизнеса несущественен, поэтому методы их "дисциплинирования" не срабатывают.

"Кроме того, в подзаконных актах отсутствуют нормы, допускающие ежегодные проверки предприятий, где отмечались факты травматизма и грубые нарушения правил техники безопасности", - добавил генпрокурор.

В депутатском запросе мажилисмен Арман Калыков заявил о необходимости снятия моратория на проверки крупных промышленных предприятий по стране.

"Ваш депутатский запрос в части принятия законодательных мер находится на рассмотрении правительства Республики Казахстан, в том числе в рамках разработанных и направленных депутатами парламента мажилиса Республики Казахстан поправок в законодательные акты. Генеральная прокуратура готова оказать содействие в обсуждении этих вопросов с учетом правоприменительной практики. Относительно введенного моратория сообщаем, что указом президента Республики Казахстан от 26.12.2019 года №229 прекращены проверки и профилактический контроль с посещением только субъектов малого и микропредпринимательства. Таким образом, ограничения на проведение проверок субъектов крупного предпринимательства", - сообщил Асылов в ответе.

ЧП на шахте имени Костенко

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

После были опубликованы имена и фотографии 46 погибших горняков. Также стало известно, что детям из 17 семей погибших в Караганде шахтеров назначили пособия и выплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048993-tragediya-na-shahte-kostenko-genprokuror-sdelal-zayavlenie/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.