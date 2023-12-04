Трагедия на шахте Костенко: генпрокурор сделал заявление

Генпрокурор Берик Асылов сделал заявление о трагедии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт мажилиса парламента РК.

В своем ответе на депутатский запрос Асылов сообщил, что по фактам последних аварий на шахтах "АрселорМиттал Темиртау" проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", которые находятся на контроле прокуратуры.

"Подобные трагедии являются следствием ненадлежащего отношения ответственных лиц к безопасности работников, а также сформировавшегося ряда различных факторов, в том числе связанных с недостаточным правовым регулированием и государственным контролем", - сообщил Асылов.

Он отметил, что диапазон административных санкций за нарушения трудовых прав работников - от предупреждения до штрафа не более 500 тысяч тенге - для субъектов крупного бизнеса несущественен, поэтому методы их "дисциплинирования" не срабатывают.

"Кроме того, в подзаконных актах отсутствуют нормы, допускающие ежегодные проверки предприятий, где отмечались факты травматизма и грубые нарушения правил техники безопасности", - добавил генпрокурор.

В депутатском запросе мажилисмен Арман Калыков заявил о необходимости снятия моратория на проверки крупных промышленных предприятий по стране.

"Ваш депутатский запрос в части принятия законодательных мер находится на рассмотрении правительства Республики Казахстан, в том числе в рамках разработанных и направленных депутатами парламента мажилиса Республики Казахстан поправок в законодательные акты. Генеральная прокуратура готова оказать содействие в обсуждении этих вопросов с учетом правоприменительной практики. Относительно введенного моратория сообщаем, что указом президента Республики Казахстан от 26.12.2019 года №229 прекращены проверки и профилактический контроль с посещением только субъектов малого и микропредпринимательства. Таким образом, ограничения на проведение проверок субъектов крупного предпринимательства", - сообщил Асылов в ответе.

ЧП на шахте имени Костенко

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

После были опубликованы имена и фотографии 46 погибших горняков. Также стало известно, что детям из 17 семей погибших в Караганде шахтеров назначили пособия и выплаты.