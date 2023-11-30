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"Вузы обязаны обеспечивать иногородних студентов общежитиями": Аймагамбетов о пожаре в хостеле Алматы

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Пожар в хостеле в Алматы
Пожар в хостеле в Алматы. Фото с места происшествия: NUR.KZ

Депутат Асхат Аймагамбетов в кулуарах мажилиса высказался о трагедии в хостеле в Алматы, в результате которой погибли 13 человек, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов напомнил, что есть требования к такого рода помещениям и здесь нужно разобраться, насколько данный хостел соответствовал этим требованиям.

"Потом уже можно будет делать выводы. А в целом, если говорить о том, что стоит задача по обеспечению студентов общежитиями, задача является, действительно, очень важной. За последние несколько лет было введено в эксплуатацию более 30 тыс. новых мест в студенческих общежитиях. И эту работу надо продолжать.

Более того в свое время мы закладывали норму о том, что вузы обязательно должны обеспечивать возможность для того, чтобы иногородние студенты могли проживать в общежитиях. Эта норма сейчас есть и, если она не выполняется, соответственно, Министерство (науки и высшего образования – ред.) может принимать иные меры – наказывать, отзывать лицензию", – сказал депутат.

В целом произошедшее он назвал большой трагедией и принес соболезнования всем близким и родным погибших.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго – госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Аким города Ерболат Досаев сообщил, что сейчас установлены личности 10 погибших – восемь из них граждане Казахстана, один россиянин и один – гражданин Узбекистана.

Между тем, по словам главы ДЧС Алматы, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Также стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы – граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

Стало также известно о том, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

Аким Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре.

В КазНМУ им. Асфендиярова заявили, что среди погибших не было студентов вуза. В хостеле проживали четыре студента КазНМУ, все они живы.

Также спасатели Алматы открыли горячую линию, обратившись на которую, граждане могут сообщить информацию, связанную с пожаром в алматинском хостеле.

Министерство науки и высшего образования РК сообщает, что высшие учебные заведения Алматы не заключали договор на размещение студентов с данным хостелом.

А акимат Алматы сообщил, что собственником здания является ТОО "КУСА Халык", а арендатором – ТОО ALA Hostel.

"Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания магазина. Данный объект переоборудован под хостел полтора месяца назад. Площадь хостела составляет 457 кв.м", – сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048418-vuzy-obyazany-obespechivat-inogorodnih-studentov-obschezhitiyami-aymagambetov-o-pozhare-v-hostele-almaty/

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