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Кто является собственником сгоревшего хостела, рассказали в акимате Алматы

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Хостел в Алматы
Хостел в Алматы. Фото: NUR.KZ

Собственником здания является ТОО "КУСА Халык", а арендатором – ТОО "ALA Hostel". Также руководство Алматы рассказало о целевом назначении земельного участка, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Собственником здания является ТОО "КУСА Халык", арендатором – ТОО "ALA Hostel", договор аренды от 21.09.2023 года.

Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания магазина. Данный объект переоборудован под хостел полтора месяца назад. Площадь хостела составляет 457 кв.м", — сообщили в акимате.

В акимате южной столицы отмечают, что согласно Закону РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", при переоборудовании помещений необходимо получение разрешительных документов.

При этом управлением городского планирования и урбанистики города Алматы исходные разрешительные документы на переоборудование (АПЗ, решение) не выдавались. При изменении функционального назначения с магазина на хостел необходимо выполнение санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности.

"Размещение хостелов в подвальных и цокольных этажах запрещено согласно п.23 Санитарно-эпидемиологических требований.

Таким образом, по вышеуказанному адресу хостел размещен незаконно, с нарушением санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности", — заявили в акимате.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев, аким Алматы Ерболат Досаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

По словам главы ДЧС мегаполиса, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

В акимате Алматы сообщали, что руководство сгоревшего хостела не заключало меморандум с вузами города о сотрудничестве в части проживания студентов.

Департамент полиции Алматы заявил, что установлены личности всех 13-ти погибших в результате пожара в хостеле в Алматы 30 ноября. Среди жертв ЧП девять казахстанцев и четыре иностранца.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048415-kto-yavlyaetsya-sobstvennikom-sgorevshego-hostela-rasskazali-v-akimate-almaty/

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