Еще в одной области Казахстана началась эвакуация людей из-за паводков

Затопленный подвал многоэтажки. Кадр из видео: телеканал КТК

В Актюбинской области реки выходят из берегов и заливают трассы. От паводков уже пострадали несколько домов. Спасатели эвакуируют местных жителей и домашний скот, передает сайт телеканала КТК.

На особом контроле сейчас находится Темирский район. Из-за резкого потепления топит улицы, заливает трассы. А в сельском округе Кайынды едва не утонули полсотни лошадей и более 100 коров. Сотрудники ДЧС переправили животных в безопасное место.

Как говорится в сюжете, в Темирском районе многодетная семья осталась без дома из-за паводков. Местные власти предоставили пострадавшим временное жилье и обещали помогать дальше.

Тревожная обстановка наблюдается и в Уилском районе, где из берегов вышла одноименная река, в связи с чем ночью на шесть часов было ограничено движение на трассе Эмба – Шалкар.

"Есть факты небольших переливов по Уилскому району, по двум районным дорогам. По Мугалжарскому району. Но по Мугалжарскому району укрепительные работы произведены. Сегодня туда уже доставили гусеничный экскаватор", – рассказал замруководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Рустем Торегалиев.

В Байганинском районе талыми водами затопило четыре дома. В акимате говорят, что ущерб небольшой, и пообещали помочь с ремонтом.

Паводки добрались и до города Актобе. Жителям одной из многоэтажек ночью пришлось второпях покидать свои квартиры, поскольку в подвалы хлынула талая вода и возник риск пожара. Пока на место добирались экстренные службы, в двух подъездах отключили электричество, чтобы не произошло ЧП. Свет подали только к трем часам ночи.

"У нас в подвалах находятся электрощитовые. Она (вода – прим. ред.) поднялась до такого уровня, что мне пришлось эвакуировать всех жильцов. Потом уже электрик приехал, полностью отключил электричество в двух подъездах. И уже приехало МЧС, "Акбулак", и они совместно начали работать", – рассказала председатель ОСИ Гаухар Умбет.

Корреспонденты телеканала отмечают, что, несмотря на ночные работы, подвал многоэтажки до сих пор заполнен водой. По словам акима города, такие потопы происходят и в других домах. Градоначальник уверяет, что власти будут более подготовлены к таким ситуациям, но уже следующей весной.

"У нас по городу на сегодняшний день, по моим данным, 60 километров ливневых канализаций построено. Из них 55 – открытые, 5 – закрытые. Но в масштабах города этого, конечно, недостаточно. Поэтому у нас сегодня разрабатываются шесть больших проектов, которые будут готовы к середине этого года", – рассказал аким Актобе Мурат Журебеков.

Чиновники просят местных жителей набраться терпения, так как опасный период еще не прошел и в ближайшее время ожидается повышение уровня воды в реках. Однако в департаменте по ЧС региона сообщили, что русла всех водоемов уже очищены, и они способны принять талые воды.

Источник: КТК

Между тем, как сообщает "Диапазон" на своей странице в Instagram, в Актобе многие дети не смогли добраться до школы-гимназии №41 имени Фаризы Онгарсыновой, которая находится в жилом массиве "Жарык 2".

В комментариях к публикации Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе сообщил, что в городе продолжается работа по откачке талых и дождевых вод.

"На сегодня откачано более 75 000 куб. м талой воды, завезено 1034 куб. м инертного материала. В настоящее время завершены работы по вывозу снега с паводкоопасных участков города Курмыш, ГМЗ, Москва, Шанхай. Все силы мобилизованы, усилены работы по откачке талых вод с территории города, в частности с подтопляемых районов", – говорится в сообщении.

В Отделе образования города Актобе также прокомментировали ситуацию, сообщив, что будут приняты соответствующие меры.

Напомним, на прошлой неделе в Актюбинской области полицейских перевели на усиленный вариант несения службы из-за паводковой ситуации в регионе.

Позднее аким Актобе Мурат Журебеков назвал три причины затопления города. В частности, по его мнению, это произошло из-за того, что снег вывозили не в полном объеме, а также из-за неразвитой системы водоотведения и отсутствия современного оборудования для борьбы с паводками.

Кроме того, в Актюбинской области спасатели эвакуировали 110 коров и быков, а также 12 лошадей, которые остались в воде поднявшейся реки Уил в Темирском районе.

Паводки в 2023 году

Еще в начале февраля талые воды подтопили село в Алматинской области, также талой водой залило улицы и дворы в Жетысуской области. Несколько семей оказались заблокированными в своих домах из-за паводка.

В Туркестанской области паводки начались также в феврале. Тогда в регионе подтопило села нескольких районов, а также города Кентау, Туркестан и Арысь. Последствия подтопления последнего МЧС показало с высоты.

А через пару дней талыми водами подтопило несколько сел и в Жамбылской области. Спасатели напомнили казахстанцам о необходимости своевременной очистки арычной системы, вывозе снега и очистке водосточных желобов от мусора.

Также на прошлой неделе в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области из-за паводков объявили режим ЧС природного характера местного масштаба. Позже стало известно, что подвалы жилых домов в Уральске затопило талой водой, а вчера днем в Уральске также был объявлен режим ЧС.

Кроме того, в ЗКО были эвакуированы почти полсотни человек из-за прорвавшейся через дамбу воды. Эвакуация проводилась в том числе и на вертолете.

Каким еще регионам грозят паводки

Специалисты РГП "Казгидромет" оценили риски паводков для казахстанских регионов этой весной и составили предварительный прогноз по областям.

Так, анализируя количество выпавших осадков, запасов воды в снегу, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек, была дана предварительная оценка паводкоопасных регионов:

регионы с повышенными рисками: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области;

Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области; со средними рисками: Павлодарская, Атырауская и Улытауская области;

Павлодарская, Атырауская и Улытауская области; с низкими рисками: Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангистауская области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012748-esche-v-odnoy-oblasti-kazahstana-nachalas-evakuatsiya-lyudey-iz-za-pavodkov/