Еще в одной области Казахстана началась эвакуация людей из-за паводков
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В Актюбинской области реки выходят из берегов и заливают трассы. От паводков уже пострадали несколько домов. Спасатели эвакуируют местных жителей и домашний скот, передает сайт телеканала КТК.
На особом контроле сейчас находится Темирский район. Из-за резкого потепления топит улицы, заливает трассы. А в сельском округе Кайынды едва не утонули полсотни лошадей и более 100 коров. Сотрудники ДЧС переправили животных в безопасное место.
Как говорится в сюжете, в Темирском районе многодетная семья осталась без дома из-за паводков. Местные власти предоставили пострадавшим временное жилье и обещали помогать дальше.
Тревожная обстановка наблюдается и в Уилском районе, где из берегов вышла одноименная река, в связи с чем ночью на шесть часов было ограничено движение на трассе Эмба – Шалкар.
"Есть факты небольших переливов по Уилскому району, по двум районным дорогам. По Мугалжарскому району. Но по Мугалжарскому району укрепительные работы произведены. Сегодня туда уже доставили гусеничный экскаватор", – рассказал замруководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Рустем Торегалиев.
В Байганинском районе талыми водами затопило четыре дома. В акимате говорят, что ущерб небольшой, и пообещали помочь с ремонтом.
Паводки добрались и до города Актобе. Жителям одной из многоэтажек ночью пришлось второпях покидать свои квартиры, поскольку в подвалы хлынула талая вода и возник риск пожара. Пока на место добирались экстренные службы, в двух подъездах отключили электричество, чтобы не произошло ЧП. Свет подали только к трем часам ночи.
"У нас в подвалах находятся электрощитовые. Она (вода – прим. ред.) поднялась до такого уровня, что мне пришлось эвакуировать всех жильцов. Потом уже электрик приехал, полностью отключил электричество в двух подъездах. И уже приехало МЧС, "Акбулак", и они совместно начали работать", – рассказала председатель ОСИ Гаухар Умбет.
Корреспонденты телеканала отмечают, что, несмотря на ночные работы, подвал многоэтажки до сих пор заполнен водой. По словам акима города, такие потопы происходят и в других домах. Градоначальник уверяет, что власти будут более подготовлены к таким ситуациям, но уже следующей весной.
"У нас по городу на сегодняшний день, по моим данным, 60 километров ливневых канализаций построено. Из них 55 – открытые, 5 – закрытые. Но в масштабах города этого, конечно, недостаточно. Поэтому у нас сегодня разрабатываются шесть больших проектов, которые будут готовы к середине этого года", – рассказал аким Актобе Мурат Журебеков.
Чиновники просят местных жителей набраться терпения, так как опасный период еще не прошел и в ближайшее время ожидается повышение уровня воды в реках. Однако в департаменте по ЧС региона сообщили, что русла всех водоемов уже очищены, и они способны принять талые воды.
Источник: КТК
Между тем, как сообщает "Диапазон" на своей странице в Instagram, в Актобе многие дети не смогли добраться до школы-гимназии №41 имени Фаризы Онгарсыновой, которая находится в жилом массиве "Жарык 2".
В комментариях к публикации Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе сообщил, что в городе продолжается работа по откачке талых и дождевых вод.
"На сегодня откачано более 75 000 куб. м талой воды, завезено 1034 куб. м инертного материала. В настоящее время завершены работы по вывозу снега с паводкоопасных участков города Курмыш, ГМЗ, Москва, Шанхай. Все силы мобилизованы, усилены работы по откачке талых вод с территории города, в частности с подтопляемых районов", – говорится в сообщении.
В Отделе образования города Актобе также прокомментировали ситуацию, сообщив, что будут приняты соответствующие меры.
Напомним, на прошлой неделе в Актюбинской области полицейских перевели на усиленный вариант несения службы из-за паводковой ситуации в регионе.
Позднее аким Актобе Мурат Журебеков назвал три причины затопления города. В частности, по его мнению, это произошло из-за того, что снег вывозили не в полном объеме, а также из-за неразвитой системы водоотведения и отсутствия современного оборудования для борьбы с паводками.
Кроме того, в Актюбинской области спасатели эвакуировали 110 коров и быков, а также 12 лошадей, которые остались в воде поднявшейся реки Уил в Темирском районе.
Паводки в 2023 году
Еще в начале февраля талые воды подтопили село в Алматинской области, также талой водой залило улицы и дворы в Жетысуской области. Несколько семей оказались заблокированными в своих домах из-за паводка.
В Туркестанской области паводки начались также в феврале. Тогда в регионе подтопило села нескольких районов, а также города Кентау, Туркестан и Арысь. Последствия подтопления последнего МЧС показало с высоты.
А через пару дней талыми водами подтопило несколько сел и в Жамбылской области. Спасатели напомнили казахстанцам о необходимости своевременной очистки арычной системы, вывозе снега и очистке водосточных желобов от мусора.
Также на прошлой неделе в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области из-за паводков объявили режим ЧС природного характера местного масштаба. Позже стало известно, что подвалы жилых домов в Уральске затопило талой водой, а вчера днем в Уральске также был объявлен режим ЧС.
Кроме того, в ЗКО были эвакуированы почти полсотни человек из-за прорвавшейся через дамбу воды. Эвакуация проводилась в том числе и на вертолете.
Каким еще регионам грозят паводки
Специалисты РГП "Казгидромет" оценили риски паводков для казахстанских регионов этой весной и составили предварительный прогноз по областям.
Так, анализируя количество выпавших осадков, запасов воды в снегу, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек, была дана предварительная оценка паводкоопасных регионов:
- регионы с повышенными рисками: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области;
- со средними рисками: Павлодарская, Атырауская и Улытауская области;
- с низкими рисками: Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангистауская области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012748-esche-v-odnoy-oblasti-kazahstana-nachalas-evakuatsiya-lyudey-iz-za-pavodkov/