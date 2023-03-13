Почти полсотни человек эвакуировали в ЗКО из-за прорвавшейся через дамбу воды (видео)

Подтопления в селе Кызылтал, ЗКО. Кадр из видео: mgorod.kz

В нескольких городах и селах Западно-Казахстанской области талая вода затапливает улицы и дома. В области объявлен режим ЧС, а в некоторых регионах эвакуируют жителей, передает портал "Мой город".

По данным издания, талая вода, идущая со степи, наполнила дамбу вблизи села Акбулак, а затем перелилась и подтопила 11 домов. Было эвакуировано 44 жителя, которые разместились у своих родственников.

По словам начальника регионального ДЧС Ернура Утегенова, спасателям пришлось делать разрыв на дамбе, чтобы отвести воду.

Кроме того, перелив через дамбу произошел и в Каратобинском районе ЗКО. Там талая вода пришла со степей в реку Жаксыбай со стороны Актюбинской области. Из-за быстрого таяния снега и сильного ветра до 20 метров в секунду образовались переливы и подтопления домов в селе Коржын Каратобинского района.

"Это аномальные явления, которые ранее в нашей области происходили в 1979 и 1993 годах. А виной всему три фактора: осенние осадки, промерзание почвы и обильное снеготаяние", – сообщил замакима ЗКО Ержан Балтаев.

Также портал показал видео очевидцев, которые запечатлели кадры с реками воды, текущими по улицам Уральска и Аксая. Люди заявляли, что вода подошла совсем близко к домам.

Между тем, как предупреждает издание, в мессенджерах и социальных сетях появилось много фейковых роликов, снятых в других регионах страны в прошлые годы. Читателей попросили проверять рассылаемую информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области из-за паводков объявили режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба.

Позже стало известно, что подвалы жилых домов в Уральске затопило талой водой, а сегодня днем в областном центре также был объявлен режим ЧС.

На прошлой неделе специалисты РГП "Казгидромет" оценили риски паводков для казахстанских регионов этой весной и составили предварительный прогноз по областям.

Так, анализируя количество выпавших осадков, запасов воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек, была дана предварительная оценка паводкоопасных регионов:

регионы с повышенными рисками: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области;

Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области; со средними рисками: Павлодарская, Атырауская и Улытауская области;

Павлодарская, Атырауская и Улытауская области; с низкими рисками: Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангыстауская области.

По словам сотрудников одного из региональных ДЧС, получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет указано о времени и границах затопления, также будут даны рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012734-pochti-polsotni-chelovek-evakuirovali-v-zko-iz-za-prorvavsheysya-cherez-dambu-vody-video/