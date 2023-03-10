Аким Актобе назвал три причины затопления города

Мурат Журебеков при объезде города. Фото: facebook.com/AktobeAkimdigi

Аким Актобе Мурат Журебеков назвал три причины затопления города. В частности, по его мнению, это произошло из-за того, что снег вывозили не в полном объеме, а также из-за неразвитой системы водоотведения и отсутствия современного оборудования для борьбы с паводками. Об этом сообщается на официальной странице городского акимата в Facebook.

Чиновник отметил, что в эти дни горожане проходят через трудные испытания из-за затоплений улиц и тротуаров, вызванных талыми водами.

"Нынешний сезон выдался особенным для нас. Количество осадков в виде снега и дождя, выпавших только за предыдущую неделю, составило 81% от месячной нормы", - пояснил Мурат Журебеков.

По его словам, если сравнивать с прошлым годом, то в этом сезоне снега выпало почти в 2 раза больше. При этом потепление пришло на 3 недели раньше, чем в прошлом году.

"Но сваливать все на погоду и сидеть сложа руки мы не можем и не будем", - заявил аким Актобе.

Он назвал три причины, которые приводят к подобной ситуации:

"1) Уборка и вывоз снега. Снег вывозится далеко не в полном объеме и с приходом тепла начинает массово таять и затапливать. Почему? Здесь надо посмотреть, насколько выделяемый бюджет на эти услуги соизмерим с территорией нашего города с учетом всех жилых массивов. Отсюда вопрос, хватает ли нам снегоуборочной техники? И как нам улучшить контроль за работой большого количества подрядчиков, оказывающих данные услуги.

2) Ливневки, каналы, арыки, системы водоотведения. Они у нас неразвитые, устарелые, а во многих местах просто отсутствуют. Что нужно делать? Активно строить новые и ремонтировать существующие.

3) Отсутствие современной спецтехники и оборудования для определенных противопаводковых работ. Необходимо закупить современные насосы по откачке воды, оборудование по продувке закрытых ливневок и т.п.", - считает градоначальник.

Мурат Журебеков добавил, что эти факторы не только приводят к текущей ситуации, но и прямо влияют на качество дорог.

По его словам, сейчас местные власти работают над системными решениями, стоит задача разобраться с происходящим уже в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за паводковой ситуации в Актюбинской области личный состав департамента полиции переведен на усиленный вариант несения службы. Была проверена готовность стражей порядка к оказанию содействия населению и спасателям по охране общественного порядка и перекрытию дорог.

Кроме того, с полицейскими провели инструктаж по недопущению краж и мародерства в случае затопления населенных пунктов и дачных массивов. Чиновники подчеркнули, что паводковая ситуация в регионе находится под контролем. В населенных пунктах, в том числе и в областном центре, продолжают вывозить снег и откачивать талую воду.

Спасатели отмечают, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды. Формируется сильными дождями, иногда таянием снега при оттепелях.

Половодье - это периодически повторяющий подъем уровня воды в реках, вызываемый обычно весенним таянием снега или обильными дождями на равнинных реках, а также весенне-летним таянием снега и ледников на реках, берущих начало в горных районах.

Наводнения относятся к опасным гидрологическим явлениям. Они в большей или меньшей степени периодически наблюдаются на реках Казахстана и занимают одно из первых мест в ряду стихийных бедствий по площади распространения и наносимому материальному ущербу.

Меры безопасности при паводках:

Постоянно следите за сообщениями средств массовой информации об обстановке в горах. Покиньте горы, если в верховьях речного бассейна наб­людается интенсивный ливневый дождь. Не останавливайтесь на отдых и не разбивайте палаточный лагерь вблизи русел рек, на озерных перемычках и под ними. Не останавливайтесь вблизи отвесных скал и крутых склонов, так как от сотрясения при прохождении паводка может произойти обвал или камнепад. При обнаружении признаков паводка немедленно отойдите как можно даль­ше от русла вверх по горным склонам.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома, нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе-, паводкоопасных рек, не стоит игнорировать SMS-сообщения передаваемых службой 112. При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) нужно немедленно осуществлять эвакуацию по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012385-akim-aktobe-nazval-tri-prichiny-zatopleniya-goroda/