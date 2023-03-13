Режим ЧС объявлен в Уральске

Подтопления в Уральске. Фото: instagram.com/uralskakimat

В Уральске из-за паводков объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. Об этом сообщил заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев, передает "Мой город".

Издание отмечает, что на протяжении нескольких дней улицы Уральска напоминают Венецию. Талые воды подтопили проезжую часть, тротуары, дворы частных домов и многоэтажек. В воде оказались 17 зданий, девять из которых школы и спортивные объекты, остальные - частные дома.

По информации заместителя акима Уральска Жандоса Дуйсенгалиева, оперативный штаб принял решение объявить в городе режим чрезвычайной ситуации природного характера.

"Основная причина паводков - это высокий уровень промерзания почвы. Вчера, 12 марта, со стороны Свистун горы, Сарытау, с канала Саратовской трассы и канала в районе Птицефабрики образовалась талая вода. Водопропускные сооружения не смогли справиться с таким потоком. Вода не впитывается в почву, так как глубина ее промерзания составляет более одного метра, и вода пересекла три вала, канал переполнился.

Из-за задержки воды в водопропускной трубе в микрорайоне Сарытау вскрыли дороги по улице Айткулова, в противном случае подтопленными оказались бы дома в частном секторе. Но, несмотря на это, вода настигла подвалы многоэтажных домов - это восемь домов по улице Монкеулы, в которых живут тысячи человек. Для безопасности нам пришлось отключить в них электроэнергию. Мы сейчас, не покладая рук, трудимся для того, чтобы откачать воду и подать электричество", - объяснил Жандос Дуйсенгалиев.

По его словам, в данное время объем воды в канале уменьшился, однако на возвышенностях все еще есть нерастаявшие снег и лед, они представляют угрозу населенным пунктам.

Кроме того, было принято решение снизить давление питьевой воды. Жандос Дуйсенгалиев не отрицает, что из-за этого до жителей верхних этажей вода может не доходить.

Вместе с тем отмечается подъем уровня воды в реках Чаган и Деркул, что создает угрозу подтопления жителям дачных участков.

Напомним, ранее стало известно, что в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области из-за паводков объявили режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба.

Также сообщалось, что подвалы жилых домов в Уральске затопило талой водой.

Как себя вести при паводках

Спасатели отмечают, что паводок - это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снега, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а, значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещания, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет указано о времени и границах затопления, также будут даны рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012692-rezhim-chs-obyavlen-v-uralske/