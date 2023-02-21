Полсотни домов и дворов подтопило в Алматинской области из-за паводков (видео)

Жители села Узынагаш. Фото: almaty.tv

В селе Узынагаш Алматинской области из-за паводков затопило дома и дворы, а фундаменты некоторых зданий дали трещины. Сельчане боятся, что дома просто обрушатся, передает телеканал "Алматы".

С окончанием зимы и повышением температуры воздуха жители Узынагаша столкнулись с серьезной проблемой. Из-за паводка стены некоторых домов потрескались настолько, что сквозь них видно улицу. Сельчане боятся, что дома, под фундаменты которых проникла вода, могут и вовсе рухнуть.

"Я много лет строил этот дом сам. Теперь вынужден продавать его. Однако кто его купит в таком виде?! Сначала я хотел починить его и жить здесь, но нас топит уже не первый раз", – рассказал житель села Узынагаш Адлет Аубакиров.

Местная жительница Таннур - мать четырех детей. Она тоже пострадала из-за потопа. Сейчас, как рассказывает телеканал, семье приходится снимать небольшую квартиру. Но денег на длительную аренду у них нет.

"Уже четыре года нас топит. Вода уже проникла в дом, фундамент дал осадку. Я обращалась в акимат, но какого-то результата добиться не смогла", – сетует жительница села Узынагаш Таннур Турлыбаева.

В акимате сельского округа заявили, что предупреждали жителей об опасности. Но те якобы не приняли никаких мер.

"Раньше нужно было действовать. Подготовиться, вырыть арыки. Ни у кого нет арыков перед домами. Люди их забетонировали. В итоге вода и их дома затопила, и их соседей.

Я считаю, что люди сами должны обеспечивать водоотводы на своей территории", – заявил аким Узынагашского сельского округа Бакыт Бейсенбеков.

В администрации района заверили, что сейчас делают все возможное, чтобы не допустить дальнейшего подтопления. А вот вопрос, получат ли владельцы пострадавших домов компенсацию, в акимате оставили без ответа.

"На этот вопрос я самовольно не могу ответить. При необходимости для этого будет создана рабочая комиссия, которая определит степень ущерба. В дальнейшем мы будем уже отрабатывать с жильцами по отдельности", – сообщил заместитель акима Жамбылского района Абзал Нурпеисов.

Сейчас в ликвидации последствия паводков участвуют 50 человек и задействованы 20 единиц техники. Угроза повторного подтопления все еще существует.

Согласно порталу Gismeteo, в ближайшие дни в Узынагаше будет довольно тепло - воздух прогреется до +9...+14 градусов, а в эти выходные синоптики прогнозируют здесь осадки в виде дождя и снега.

Напомним, в конце января в МЧС РК называли регионы с высоким риском паводков этой весной. В их числе была и Алматинская область.

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе, по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуировать по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

К слову, хотя зима еще не закончилась, некоторые регионы страны уже страдают от паводков и подтоплений. Так, в начале февраля в Туркестанской области подтопило села нескольких районов, а также города Кентау и Туркестан.

Позже МЧС показало с высоты последствия подтопления города Арысь в Туркестанской области.

Через пару дней талыми водами подтопило несколько сел и в Жамбылской области. Спасатели напомнили казахстанцам о необходимости своевременной очистки арычной системы, вывозе снега и очистке водосточных желобов от мусора.

Несколько дней назад из-за обильных дождей залило улицы Шымкента. Воду с улиц откачивали больше 170 рабочих и несколько десятков единиц техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010176-polsotni-domov-i-dvorov-podtopilo-v-almatinskoy-oblasti-iz-za-pavodkov-video/