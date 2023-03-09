Полицию Актюбинской области перевели на усиленный вариант несения службы

Полицейский. Иллюстративное фото: Facebook / Ерлан Тургумбаев

Из-за паводковой ситуации в Актюбинской области личный состав департамента полиции переведен на усиленный вариант несения службы, сообщает официальный Telegram-канал акимата региона.

В акимате отметили, что проверена готовность личного состава ДП по обеспечению средствами индивидуальной защиты и оказанию содействия населению, спасателям по охране общественного порядка и перекрытию дорог.

Кроме того, с полицейскими провели инструктаж по недопущению краж и мародерства в случае затопления населенных пунктов и дачных массивов.

В ведомстве также подчеркнули, что сейчас паводковая ситуация в регионе находится под контролем. В населенных пунктах, в том числе и в областном центре, продолжают вывозить снег и откачивать талую воду.

Отмечается, что ранее в Актобе из-за резкого потепления и осадков улицы города залило водой. При этом за минувшую зиму снега в Актобе выпало в два раза больше, чем в прошлом году.

"В настоящее время противопаводковые мероприятия продолжаются в усиленном режиме круглосуточно", – подчеркнули в акимате.

Между тем аким Актюбинской области Ералы Тугжанов вместе со специалистами ДЧС совершил облет территорий области и ознакомился с ходом работ по предотвращению паводков.

"В ходе облета были уточнены масштабы запаса снега и влаги вдоль рек и водохранилищ ряда районов области, осмотрено состояние дамб", – говорится в сообщении.

В областном центре сейчас в усиленном режиме работают 14 подрядчиков, которые вывозят снег и откачивают воду с улиц. Количество задействованной спецтехники увеличено до 243 единиц.

В каких еще регионах ожидаются паводки

Ранее в МЧС предупреждали, что в этом году в Казахстане возможны масштабные паводки из-за большого количества снега и сильного промерзания почвы. Как сообщал глава МЧС Юрий Ильин, в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, то есть более 127 тыс. домов.

В январе в министерстве называли регионы с высоким риском подтоплений:

к регионам с высокими рисками паводков относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Абайская и Жетысуская области;

относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Абайская и Жетысуская области; со средними рисками - Улытауская и Павлодарская области.

Как объяснял глава МЧС, регионы разделены по степеням риска паводков, исходя из анализа величины запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, глубины ее промерзания, а также учитывая наличие ледяной корки под снегом.

Позже специалисты РГП "Казгидромет" также оценили риски паводков для казахстанских регионов этой весной и составили предварительный прогноз по областям.

Где уже начались паводки

Еще в начале февраля талые воды подтопили село в Алматинской области, а за последние два дня талой водой залило улицы и дворы в Жетысуской области. Несколько семей оказались заблокированными в своих домах из-за паводка.

В Туркестанской области паводки начались также в феврале. Тогда в регионе подтопило села нескольких районов, а также города Кентау, Туркестан и Арысь. Последствия подтопления последнего МЧС показало с высоты.

Через пару дней талыми водами подтопило несколько сел и в Жамбылской области. Спасатели напомнили казахстанцам о необходимости своевременной очистки арычной системы, вывозе снега и очистке водосточных желобов от мусора.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуировать по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012178-politsiyu-aktyubinskoy-oblasti-pereveli-na-usilennyy-variant-neseniya-sluzhby/