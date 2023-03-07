Жители Кызылжара оказались заблокированы в своих домах из-за паводка (видео)

Паводки на юге Казахстана. Иллюстративное фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

В селе Кызылжар Жетысуской области уже несколько дней борются с паводком - талая вода залила улицу и дворы. На помощь жителям пришли спасатели и сотрудники акимата, передает сайт телеканала КТК.

По словам самих сельчан, талыми водами подтопило уже 20 дворов. Некоторые жители и вовсе оказались заблокированы в собственных домах.

Как рассказал один из жителей Кызылжара Мурат Байдолда, вода залила двор за считанные часы. Баня и сарай не устояли.

"Я понес большой материальный ущерб. Вода унесла 2 тонны угля, сено и корм для скота. Арыки сами роем. Семью я вывез к родственникам. Всего в этом доме нас проживает 12 человек", - поделился мужчина.

Больше всего удар стихии ощутили жители улицы Шыныбек. Со слов сельчан, водой здесь залило 20 дворов. Сельчане, проживающие в конце улицы Шыныбек, оказались полностью заблокированы. Из-за воды к ним невозможно ни пройти, ни проехать. Выбраться из своих домов не могут пять семей.

Топит жителей села Кызылжар уже не в первый раз. Ровно 13 лет назад вода также пришла с полей.

"Почему заранее не приняли никаких мер? Мы об опасности талых вод говорим уже давно", - возмущена местная жительница Алия Усенбекова.

В ДЧС Жетысуской области заявили, что этих подтоплений никак не ожидали, поскольку населенный пункт в зону риска не входит. Причинами ЧП спасатели называют резкое потепление и быстрое таяние снега. Сейчас специалисты пытаются не допустить повторных паводков: в 2 километрах от аула экстренно роют канал для отвода воды с полей.

"В данное время у нас построен отводной канал протяженностью более тысячи метров для принятия сточных вод, которые идут в сторону села. Данные мероприятия позволили нам благополучно отвести эту воду от жилого сектора и спустить ее в реку", - сообщили в департаменте.

Сумма ущерба будет подсчитана после полной ликвидации последствий. В акимате обещают помочь всем пострадавшим.

"Сейчас мы обходим население. Разговариваем с сельчанами. По нашим сведениям, вода зашла в восемь дворов. Постараемся всем пострадавшим помочь", - отметил аким Кербулакского района Канат Есболатов.

Полностью ликвидировать последствия стихии спасатели планируют за три дня. Как сообщили в ДЧС, в Жетысуской области есть еще семь паводкоопасных участков.

Источник: КТК

Напомним, о паводках в Кызылжаре стало известно накануне. Тогда сообщалось, что талыми водами, пришедшими с полей, залило улицу и несколько дворов. При этом сельчан пока не эвакуировали.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуировать по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Угрозы паводков в Казахстане

Ранее в МЧС предупреждали, что в этом году в Казахстане возможны масштабные паводки из-за большого количества снега и сильного промерзания почвы. Как сообщал глава МЧС Юрий Ильин, в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, то есть более 127 тыс. домов.

В январе в министерстве называли регионы с высоким риском подтоплений, в числе которых была и Жетысуская.

А вчера специалисты РГП "Казгидромет" оценили риски паводков для казахстанских регионов этой весной и составили предварительный прогноз по областям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2011978-zhiteli-kyzylzhara-okazalis-zablokirovany-v-svoih-domah-iz-za-pavodka-video/