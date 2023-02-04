Улицы и дворы подтопило еще в одном регионе Казахстана (фото)

Место происшествия. Фото: МЧС РК

Подтопления коснулись еще одного региона Казахстана. Речь идет о Жамбылской области, где, как отмечают спасатели, с наступлением теплых дней нередко происходит резкое таяние снега. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС РК.

Так, в нескольких населенных пунктах района имени Рыскулова, а также в Меркенском и Шуском районах из-за несвоевременно вывозимого снега из придомовых территорий произошло образование талых вод на придомовых территориях, кроме того, талая и дождевая вода прошли по ряду улиц указанных районов.

По району имени Рыскулова ситуация стабильная. Ведутся работы по откачке и отводу талых вод. Работают почти 60 человек, 6 единиц техники и 4 мотопомпы.

Аналогичная ситуация в Шуском районе, где работают представители местных исполнительных органов и сотрудники ДЧС.

В Сарысуском районе ведется работа по откачке воды из одной дворовой территории.

После завершения работ в ряде населенных пунктов района имени Рыскулова силы и средства были направлены в село Жаксылык для несения дежурства и проведения необходимых работ.

В МЧС РК отметили, что ситуация в Жамбылской области находится на контроле. Силы и средства спасательных подразделений - в постоянной готовности

"Уважаемые граждане! Помните, что своевременная очистка арычной системы, вывоз снега, очистка водосточных желобов от мусора и другие превентивные меры, являются важной профилактикой и помогут предотвратить подтопления дворовых территорий жилых домов и улиц", - обратились спасатели.

Сотрудники ДЧС добавили, что с наступлением весеннего периода погода резко меняется. А это, в свою очередь, приводит к таянию снега на склонах гор или из-за обильного выпадения осадков часто случаются подтопления и размывы рек. Не секрет, что такая ситуация особенно рано начинается в южных регионах Казахстана. Поэтому проводятся мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС.

Напомним, ранее стало известно, что города и районы подтопило в Туркестанской области. Спасатели начали откачку воды в целях предотвращения подтопления жилых домов.

Позже в Сети появилось видео, на котором автомобиль уносило мощным потоком воды в Байдибекском районе, а в машине в это время находились мужчина, беременная женщина и ребенок. Двоих последних спас сельский аким.

Также стало известно, что в регион вылетел глава МЧС Юрий Ильин.

Кроме того, спасатели опубликовали видео, снятое с дрона. На кадрах был показан город Арысь, подтопленный из-за обильного поступления талых и дождевых вод в канал Кабылсай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008043-ulitsy-i-dvory-podtopilo-esche-v-odnom-regione-kazahstana-foto/