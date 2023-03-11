Стадо коров и табун лошадей вытащили из поднявшейся реки в Актюбинской области

Спасательные работы. Фото: t.me/qr_tjm

110 коров и быков, а также 12 лошадей остались в воде поднявшейся реки Уил в Темирском районе. На берег их пришлось вытаскивать спасателям. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

"10 марта 2023 года на пульт "112" ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что в 6 километрах от Алтыкарасуского сельского округа Темирского района на островке между течением талых вод и реки Уил остались лошади и коровы", - рассказали в ведомстве.

Спасательные работы. Фото: t.me/qr_tjm

Благодаря оперативным действиям спасателей спасены и эвакуированы в безопасную зону 12 лошадей и 110 коров.

Паводки в Казахстане

С начала февраля некоторые регионы Казахстана страдают от паводков. Так, в Туркестанской области подтопило села нескольких районов, а также города Кентау, Туркестан и Арысь. Последствия показали в МЧС с высоты.

Через пару дней после этого талыми водами подтопило несколько сел в Жамбылской области. В середине февраля из-за обильных дождей залило и улицы Шымкента.

Также жители села в Алматинской области заявили, что боятся обрушения своих домов. По их словам, фундамент многих строений размыло талыми водами, а в стенах построек образовались трещины.

Глава МЧС Юрий Ильин пояснил, что подтоплениям, случившимся в начале февраля в южных регионах страны, поспособствовало отсутствие водоотводных каналов, арыков, защитных обвалований вокруг населенных пунктов, а также отсутствие арычно-дренажной системы внутри поселков. При этом он предупредил, что в текущем году паводок в Казахстане может быть масштабным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012536-stado-korov-i-tabun-loshadey-vytaschili-iz-podnyavsheysya-reki-v-aktyubinskoy-oblasti/