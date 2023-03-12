Режим ЧС объявлен в одном из районов ЗКО

Борьба с подтоплениями. Иллюстративное фото: МЧС РК

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области из-за паводков объявили режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба, передает "Мой город".

"На 12:00 уровень воды в реках Деркул и Чижа-2 ниже опасной отметки. На опасных участках рек организовано дежурство. Проводится мониторинг водоемов.

11 марта проведен облет территории Уральска, Таскалинского района и района Байтерек. Обследованы состояния русел рек и бассейна Деркул, Чаган и Чижа-2", — сообщили в оперативном штабе ДЧС ЗКО.

Сообщается, что аким Бурлинского района в связи с угрозой подтопления населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения объявил чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.

Кроме того, по данным издания, талыми водами подтопило также восемь жилых домов в Уральске. К этому часу воду из этих домов уже откачали.

Сложная ситуация наблюдается также в Акжаикском, Бурлинском, Таскалинском, Теректинском, Сырымском районах и районе Байтерек. Здесь также откачивают талые воды, чтобы ими не затопило дворы.

Вместе с тем в редакцию изданию поступают звонки от жителей поселка Асан. Они говорят, что сейчас уже невозможно выйти из домов. Водой затопило улицы и дворы. На месте работают ассенизаторы, но они не справляются с объемом воды.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что воду в Уральске будут включать только на несколько часов в день. Как объяснили в ТОО "Батыс су арнасы", из-за того, что городские канализационные коллекторы переполнены талой водой, возникла угроза подтопления жилых массивов сточными водами. Чтобы этого не произошло, было решено временно прекратить подачу воды по всему городу с 20:00 10 марта.

Несмотря на принимаемые меры, жители Уральска уже жалуются на подтопления. Горожане считают, что причины подтоплений в том, что всю зиму с улиц не вывозили снег. Замакима города Дуйсенгалиев заявил, что снег вывозился вовремя, самих горожан, по его словам, тоже просили вывозить снег с дворов, но они делали это пассивно.

"По факту было несколько случаев, когда вода зашла в дом. Были разные причины: кто-то вовремя не вывез снег со двора, в некоторых случаях повлияло неправильное строение дома — без фундамента и гидроизоляции", — добавил Дуйсенгалиев.

Между тем жители Уральска и области делятся в соцсетях видеороликами, на которых видно, что улицы некоторых населенных пунктов буквально затоплены водой.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуировать по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012577-rezhim-chs-obyavlen-v-odnom-iz-rayonov-zko/