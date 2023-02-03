Подтопленный в Туркестанской области город показали с высоты (видео)

Канал Кабылсай в Арыси. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В министерстве по ЧС рассказали о ситуации в Туркестанской области, где накануне подтопило несколько сел. Актуальными данными ведомство поделилось на своем официальном сайте.

Работы по отводу вод ведутся в пяти населенных пунктах: Шаян и Шакпак Байдибекском районе, Шага Сауранском районе, Шолаккорган Созакском районе и в городе Арысь.

Ликвидация последствий подтопления. Фото: МЧС РК

Для недопущения подтопления домов спасатели и сотрудники местных исполнительных органов уложили 13 тыс. единиц мешкотары в указанных населенных пунктах.

Мешкотара. Фото: МЧС РК

Всего на месте подтоплений работает 430 человек из числа сотрудников МЧС, местных исполнительных органов, министерства обороны, почти 70 единиц техники и 43 мотопомпы.

Заготовка мешкотары. Фото: МЧС РК

Из подтопленных дворовых территорий в селе Карнак, городе Кентау, а также Сауранском и Байдибекском районах эвакуировано 204 человек, из них 111 детей. Мелкий рогатый скот отогнали в безопасное место.

"Для эвакуации и временного размещения населения местными исполнительными органами подготовлены 4 эвакуационных пункта в Сауранском районе. Функционируют республиканский и областной оперативные штабы. На их базе открыта горячая линия", - говорится в сообщении МЧС.

Мужчина укладывает мешкотару. Фото: МЧС РК

При этом, по данным госметеослужбы "Казгидромет", в пятницу, 3 февраля, на большей части Туркестанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также потепление, интенсивное таяние снега и подъемы уровней воды на реках.

Между тем в официальном Telegram-канале МЧС РК появилось видео, снятое с дрона. На кадрах показан город Арысь, подтопленный из-за обильного поступления талых и дождевых вод в канал Кабылсай.

Напомним, вчера из-за обильных осадков в Кентау и Туркестане, а также в Байдибекском, Ордабасинском и Сауранском районах Туркестанской области подтопило дворовые территории и улицы. Спасатели начали откачку воды в целях предотвращения подтопления жилых домов.

Позже в Сети появилось видео, на котором автомобиль уносит потоком воды. Сообщалось, что действие происходит в Байдибекском районе, а в машине в это время находились мужчина, беременная женщина и ребенок. Последних двоих спас сельский аким.

Вечером стало известно, что в регион прилетит министр по ЧС Юрий Ильин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2007871-bolshe-200-chelovek-evakuirovali-v-turkestanskoy-oblasti-podtopleny-pyat-naselennyh-punktov/