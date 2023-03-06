Улицу и дворы затопило талой водой в Жетысуской области (видео)

Техника на месте подтопления. Кадр из видео: instagram.com/jetisy_tjd

В воскресенье, 5 марта, в селе Кызылжар Жетысуской области из-за сильного потепления талыми водами затопило несколько дворов, сообщает Instagram-страница ДЧС региона.

Как рассказали в департаменте, в области потеплело до +15 С°, из-за чего началось интенсивное снеготаяние.

"В селе Кызылжар Кербулакского района с полей, расположенных на восток от села, пошла талая вода. Арычная система не справилась с объемом талых вод, и вода перелилась по улице Шыныбек, а также подтопила четыре дворовые территории", - говорится в сообщении ДЧС.

Жертв и пострадавших в результате произошедшего нет. Жилые дома талые воды не затронули.

"На данный момент обстановка стабильная, уровень воды снизился. Талая вода уходит в транзитном режиме в реку Байгазы", - добавили в ДЧС.

Отмечается, что сейчас в селе ведутся работы по углублению и очистке арычной системы, заготовки мешкотары с инертными материалами, для отвода талых вод с полей прокапывается отводной канал. На месте работают несколько десятков человек и 11 единиц техники.

Напомним, ранее в МЧС предупреждали, что в этом году в Казахстане возможны масштабные паводки из-за большого количества снега и сильного промерзания почвы. Как сообщал глава МЧС Юрий Ильин, в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, то есть более 127 тыс. домов.

В январе в министерстве называли регионы с высоким риском подтоплений, в их числе была и Жетысуская.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуировать по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2011818-ulitsu-i-dvory-zatopilo-taloy-vodoy-v-zhetysuskoy-oblasti-video/