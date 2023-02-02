Города и районы подтопило в Туркестанской области (фото, видео)

Подтопление. Фото: МЧС РК

В Кентау и Туркестане, а также в Байдибекском, Ордабасинском и Сауранском районах подтопило дворовые территории и улицы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК.

По информации ведомства, 2 февраля с 08.00 утра в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя, а также из-за снеготаяния в горных районах произошло поднятие уровня воды с последующим переливом вниз по склону.

В результате в городах Кентау и Туркестан, в Байдибекском, Ордабасинском и Сауранском районах подтопило дворовые территории и улицы.

В целях недопущения подтопления домов силами ДЧС и местных исполнительных органов ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод.

Задействованы более 50 спасателей, 10 единиц техники и 20 мотопомп.

Напомним, ранее глава МЧС Юрий Ильин сообщил, что 255 населенных пунктов Казахстана остаются в зоне риска подтопления, исходя из анализа величины запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, глубины ее промерзания, а также учитывая наличие ледяной корки под снегом.

К регионам с высокими рисками он отнес Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую, Абайскую и Жетысускую области.

Со средними рисками - Улытауская и Павлодарская области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2007735-goroda-i-rayony-podtopilo-v-turkestanskoy-oblasti-foto-video/