Жителям каких регионов Казахстана стоит опасаться паводков, рассказали синоптики
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Специалисты РГП "Казгидромет" оценили риски паводков для казахстанских регионов этой весной и составили предварительный прогноз по областям, передает NUR.KZ.
Отмечается, что ожидаемый объем стока весеннего половодья на равнинных реках Казахстана был составлен по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений на 1 марта 2023 года.
"По обработанным РГП "Казгидромет" снимкам ДЗЗ (дистанционное зондирование земли) спутников NASA по состоянию на 1 марта 2023 года площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 72 процента", – сообщили метеорологи.
Так, анализируя количество выпавших осадков, запасов воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек, дана предварительная оценка паводкоопасных регионов:
- регионы с повышенными рисками: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области;
- со средними рисками: Павлодарская, Атырауская и Улытауская области;
- с низкими рисками: Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангыстауская области.
"В настоящее время процесс снегонакопления продолжается", – добавили специалисты.
Подчеркивается, что, по данным наблюдений на метеостанциях, в марте и апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков. Это может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений.
Кроме того, согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды, март 2023 года на большей части территории страны ожидается преимущественно теплым и осадочным.
Как действовать во время паводков
Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.
Паводок может произойти в результате:
- сброса воды с гидротехнических сооружений;
- быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
- обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
- нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.
Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.
"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.
Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
- закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней.
Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.
В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2011885-zhitelyam-kakih-regionov-kazahstana-stoit-opasatsya-pavodkov-rasskazali-sinoptiki/