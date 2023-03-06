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Жителям каких регионов Казахстана стоит опасаться паводков, рассказали синоптики

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Вода в реке течет между заснеженных камней
Речка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Специалисты РГП "Казгидромет" оценили риски паводков для казахстанских регионов этой весной и составили предварительный прогноз по областям, передает NUR.KZ.

Отмечается, что ожидаемый объем стока весеннего половодья на равнинных реках Казахстана был составлен по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений на 1 марта 2023 года.

"По обработанным РГП "Казгидромет" снимкам ДЗЗ (дистанционное зондирование земли) спутников NASA по состоянию на 1 марта 2023 года площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 72 процента", – сообщили метеорологи.

Так, анализируя количество выпавших осадков, запасов воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек, дана предварительная оценка паводкоопасных регионов:

  • регионы с повышенными рисками: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области;
  • со средними рисками: Павлодарская, Атырауская и Улытауская области;
  • с низкими рисками: Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангыстауская области.

"В настоящее время процесс снегонакопления продолжается", – добавили специалисты.

Подчеркивается, что, по данным наблюдений на метеостанциях, в марте и апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков. Это может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений.

Кроме того, согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды, март 2023 года на большей части территории страны ожидается преимущественно теплым и осадочным.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
  • нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2011885-zhitelyam-kakih-regionov-kazahstana-stoit-opasatsya-pavodkov-rasskazali-sinoptiki/

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