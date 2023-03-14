Паводки в ЗКО: для эвакуации людей привлекли вертолет

Эвакуированные жители ЗКО. Фото: МЧС РК

В некоторых районах Западно-Казахстанской области объявили режим ЧС из-за паводков. Людей эвакуируют из затопленных районов в том числе и на вертолете, сообщает официальный сайт МЧС РК.

Как рассказали в министерстве, накануне для эвакуации детей и беременных женщин из села Коржын Каратобинского района ЗКО был привлечен вертолет. Воздушное судно вывезло из поселка 16 человек - 6 детей и 2 беременных женщины.

В МЧС напомнили, что 13 марта во время облета территорий ЗКО для проверки паводковой обстановки вблизи поселка Коржын был зафиксирован перелив талых вод через автомобильную дорогу местного значения. Было принято решение вертолетом доставить в населенный пункт спасателей и плавсредства.

Село Коржын на карте. Скриншот: google.kz/maps

"При проведении вышеуказанных мероприятий 16 жителей поселка были доставлены в районный центр Каратобе. Полет прошел благополучно по плану. На данный момент люди находятся у родственников", – сообщили в министерстве.

Отмечается, что сейчас поселок Коржын остался без транспортного сообщения, жилые дома не подтоплены, продукты и медикаменты имеются. Вода в реке Жасыбай проходит по своему руслу.

Паводки на западе Казахстана

Напомним, помимо Каратобинского района, сложная ситуация с паводками наблюдается и в Бурлинском районе ЗКО. В минувшие выходные аким района принял решение объявить здесь режим ЧС природного характера местного масштаба. Причина - угроза подтопления населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения.

Бурлинский район ЗКО на карте. Скриншот: google.kz/maps

Кроме того, режим ЧС объявлен и в Уральске. Здесь талые воды подтопили проезжую часть, тротуары, дворы частных домов и многоэтажек. В воде оказались 17 зданий, девять из которых школы и спортивные объекты, остальные - частные дома.

Еще на прошлой неделе ТОО "Батыс су арнасы" сообщило, что теперь воду в городе будут подавать лишь 6 часов в сутки. Как объяснили в компании, городские канализационные коллекторы переполнены талой водой, возникла угроза подтопления жилых массивов сточными водами. Чтобы этого не произошло, было решено временно прекратить подачу воды по всему городу с 20:00 10 марта.

В Каратобинском же районе талая вода, идущая со степи, наполнила дамбу вблизи села Акбулак, а затем перелилась и подтопила 11 домов. Из села Аксу эвакуировали 44 человека. Спасателям пришлось делать разрыв на дамбе, чтобы отвести воду.

Каратобинский район ЗКО на карте. Скриншот: google.kz/maps

Каким еще регионам грозят паводки

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" оценили риски паводков для казахстанских регионов этой весной и составили предварительный прогноз по областям.

Так, анализируя количество выпавших осадков, запасов воды в снегу, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек, была дана предварительная оценка паводкоопасных регионов:

регионы с повышенными рисками: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области;

Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области; со средними рисками: Павлодарская, Атырауская и Улытауская области;

Павлодарская, Атырауская и Улытауская области; с низкими рисками: Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангистауская области.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда - таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112. При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Что делать при угрозе затопления и эвакуации

На сайте ДЧС Акмолинской области сообщается, что, получив предупреждение об угрозе затопления, казахстанцам следует сообщить об этом близким, соседям, оказать помощь престарелым и больным. В информации будет указано о времени и границах затопления, также будут даны рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2012740-vertolet-privlekli-dlya-evakuatsii-lyudey-iz-zatoplennogo-rayona-v-zko/